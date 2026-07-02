Od dziś użytkownicy mObywatela mogą łatwiej zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas podróży za granicę. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło do tej aplikacji rozwiązanie, które od lat wspiera Polaków podczas ich wyjazdów z kraju, czyli nową wersję systemu Odyseusz. Ogłosili to dzisiaj wspólnie na konferencji prasowej wiceministrowie spraw zagranicznych i cyfryzacji.

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Usługa umożliwia zgłoszenie zagranicznego wyjazdu – zarówno na krótki, jak i dłuższy czas. Dzięki takiemu zgłoszeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych może szybko zareagować w razie wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji. Zgłoszenie podróży jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.

Odyseusz zintegrowany z mObywatelem pożyteczny na wypadek nadzwyczajnych sytuacji

– Bezpieczeństwo Polaków za granicą to jeden z tych obszarów, w których cyfryzacja ma znaczenie dla życia ludzi. Odyseusz w mObywatelu daje możliwość zgłoszenia wyjazdu w kilka minut i stały dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach w danym kraju. To konkretne narzędzie, które może mieć znaczenie w sytuacji kryzysowej – mówi cytowany tam wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

A podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Artur Harazim dodaje: – Nowa odsłona Odyseusza to odpowiedź na potrzeby podróżujących Polek i Polaków w dobie szybko zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa na świecie. Ułatwia planowanie podróży, ale przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych usprawnia kontakt ze służbą konsularną. Podróżni nie będą już musieli przeszukiwać stron internetowych placówek czy mediów społecznościowych. Logowanie odbywa się za pomocą bezpiecznych metod uwierzytelnienia takich jak: mObywatel, profil zaufany, e-dowód i bankowość elektroniczna.

Rejestrowanie się w Odyseuszu jest bardzo proste Foto: https://www.gov.pl/

Zgłoszenie wyjazdu w kilku krokach

Odyseusz znajduje się w aplikacji w kategorii „Podróż”. Aby zarejestrować pobyt za granicą, należy wybrać sekcję „Twoje podróże” na ekranie głównym usługi, a następnie nacisnąć „Zgłoś nową podróż”. Osoba zgłaszająca może też dodać do zgłoszenia swoje dzieci i innych współuczestników wyjazdu.

Rodzic może również zarejestrować podróż dzieci, gdy sam nie bierze w niej udziału. Ta możliwość przyda się osobom, które wyprawiają swoich podopiecznych na przykład na zagraniczne obozy językowe.

Po uzupełnieniu szczegółów podróży użytkownik może wybrać, w jaki sposób chce otrzymywać powiadomienia od Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wydarzeniach, które mogą bezpośrednio wpłynąć na jego bezpieczeństwo – e-mailem, SMS-em czy obiema drogami. Jeśli wcześniej wprowadził swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych, rubryki wypełnią się automatycznie. W przeciwnym razie należy wpisać adres mailowy lub numer telefonu. Po wyrażeniu zgody na przekazywanie danych, formularz będzie gotowy do wysłania.

Nową podróż w aplikacji mogą zarejestrować wszyscy pełnoletni użytkownicy mObywatela. Swoje zgłoszenie w dowolnej chwili można edytować lub usunąć.

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Ważne informacje zawsze pod ręką

W zakładce "Informacje o krajach" znajdują się przydatne dla podróżnych aktualności. Po wybraniu pozycji z listy użytkownik może zapoznać się z:

poziomem zagrożeń w danym kraju – zarówno ogólnym, jak i z podziałem na regiony,

opisem głównych niebezpieczeństw,

wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, podróżowania, zdrowia i aspektów prawnych,

kontaktami alarmowymi takimi jak policja, pogotowie czy placówki konsularne.

Dane są na bieżąco aktualizowane przez MSZ.

Dostęp do tej sekcji mają wszyscy użytkownicy aplikacji, bez ograniczeń wiekowych.

Praktyczne powiadomienia

„Jeśli użytkownik chce być na bieżąco z sytuacją w wybranych krajach, może je obserwować. Dzięki subskrypcji użytkownik zyskuje szybki dostęp do informacji o wskazanych krajach. Dodatkowo będzie dostawać powiadomienia push w przypadku wystąpienia zagrożenia lub publikacji ważnego komunikatu. Samo zgłoszenie podróży nie gwarantuje otrzymywania powiadomień push z aplikacji. Z tego względu użytkownik powinien rozważyć dodanie kraju do obserwowanych choćby na czas swojego pobytu na jego terenie” – wyjaśnia rząd w komunikacie.

Pod koniec czerwca w aplikacji udostępnione zostały cyfrowe dyplomy oraz legitymacja doktoranta. Dostępność usługi Odyseusz to kolejny krok w dynamicznym rozwoju mObywatela. Ostatnie 2,5 roku to najbardziej intensywny okres w jego historii – liczba użytkowników podwoiła się z 5,7 miliona do 12 milionów. Rosnąca popularność aplikacji potwierdza, że nowoczesne rozwiązania cyfrowe skutecznie odpowiadają na potrzeby obywateli i że Polska należy dziś do europejskich liderów w tej dziedzinie.

Poszczególne usługi będą wdrażane stopniowo – lista nowych i zaplanowanych funkcji rozwijających mObywatela dostępna jest na stronie: https://info.mobywatel.gov.pl/rozwoj-aplikacji.

Więcej informacji o nowej usłudze dla podróżnych można znaleźć pod adresem: https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/odyseusz.