Nowe połączenie dwóch aplikacji prezentował między innymi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski
Od dziś użytkownicy mObywatela mogą łatwiej zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas podróży za granicę. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło do tej aplikacji rozwiązanie, które od lat wspiera Polaków podczas ich wyjazdów z kraju, czyli nową wersję systemu Odyseusz. Ogłosili to dzisiaj wspólnie na konferencji prasowej wiceministrowie spraw zagranicznych i cyfryzacji.
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Usługa umożliwia zgłoszenie zagranicznego wyjazdu – zarówno na krótki, jak i dłuższy czas. Dzięki takiemu zgłoszeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych może szybko zareagować w razie wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji. Zgłoszenie podróży jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.
– Bezpieczeństwo Polaków za granicą to jeden z tych obszarów, w których cyfryzacja ma znaczenie dla życia ludzi. Odyseusz w mObywatelu daje możliwość zgłoszenia wyjazdu w kilka minut i stały dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach w danym kraju. To konkretne narzędzie, które może mieć znaczenie w sytuacji kryzysowej – mówi cytowany tam wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
A podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Artur Harazim dodaje: – Nowa odsłona Odyseusza to odpowiedź na potrzeby podróżujących Polek i Polaków w dobie szybko zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa na świecie. Ułatwia planowanie podróży, ale przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych usprawnia kontakt ze służbą konsularną. Podróżni nie będą już musieli przeszukiwać stron internetowych placówek czy mediów społecznościowych. Logowanie odbywa się za pomocą bezpiecznych metod uwierzytelnienia takich jak: mObywatel, profil zaufany, e-dowód i bankowość elektroniczna.
Rejestrowanie się w Odyseuszu jest bardzo proste
Odyseusz znajduje się w aplikacji w kategorii „Podróż”. Aby zarejestrować pobyt za granicą, należy wybrać sekcję „Twoje podróże” na ekranie głównym usługi, a następnie nacisnąć „Zgłoś nową podróż”. Osoba zgłaszająca może też dodać do zgłoszenia swoje dzieci i innych współuczestników wyjazdu.
Rodzic może również zarejestrować podróż dzieci, gdy sam nie bierze w niej udziału. Ta możliwość przyda się osobom, które wyprawiają swoich podopiecznych na przykład na zagraniczne obozy językowe.
Po uzupełnieniu szczegółów podróży użytkownik może wybrać, w jaki sposób chce otrzymywać powiadomienia od Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wydarzeniach, które mogą bezpośrednio wpłynąć na jego bezpieczeństwo – e-mailem, SMS-em czy obiema drogami. Jeśli wcześniej wprowadził swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych, rubryki wypełnią się automatycznie. W przeciwnym razie należy wpisać adres mailowy lub numer telefonu. Po wyrażeniu zgody na przekazywanie danych, formularz będzie gotowy do wysłania.
Nową podróż w aplikacji mogą zarejestrować wszyscy pełnoletni użytkownicy mObywatela. Swoje zgłoszenie w dowolnej chwili można edytować lub usunąć.
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W zakładce "Informacje o krajach" znajdują się przydatne dla podróżnych aktualności. Po wybraniu pozycji z listy użytkownik może zapoznać się z:
Dane są na bieżąco aktualizowane przez MSZ.
Dostęp do tej sekcji mają wszyscy użytkownicy aplikacji, bez ograniczeń wiekowych.
„Jeśli użytkownik chce być na bieżąco z sytuacją w wybranych krajach, może je obserwować. Dzięki subskrypcji użytkownik zyskuje szybki dostęp do informacji o wskazanych krajach. Dodatkowo będzie dostawać powiadomienia push w przypadku wystąpienia zagrożenia lub publikacji ważnego komunikatu. Samo zgłoszenie podróży nie gwarantuje otrzymywania powiadomień push z aplikacji. Z tego względu użytkownik powinien rozważyć dodanie kraju do obserwowanych choćby na czas swojego pobytu na jego terenie” – wyjaśnia rząd w komunikacie.
Pod koniec czerwca w aplikacji udostępnione zostały cyfrowe dyplomy oraz legitymacja doktoranta. Dostępność usługi Odyseusz to kolejny krok w dynamicznym rozwoju mObywatela. Ostatnie 2,5 roku to najbardziej intensywny okres w jego historii – liczba użytkowników podwoiła się z 5,7 miliona do 12 milionów. Rosnąca popularność aplikacji potwierdza, że nowoczesne rozwiązania cyfrowe skutecznie odpowiadają na potrzeby obywateli i że Polska należy dziś do europejskich liderów w tej dziedzinie.
Poszczególne usługi będą wdrażane stopniowo – lista nowych i zaplanowanych funkcji rozwijających mObywatela dostępna jest na stronie: https://info.mobywatel.gov.pl/rozwoj-aplikacji.
Więcej informacji o nowej usłudze dla podróżnych można znaleźć pod adresem: https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/odyseusz.
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