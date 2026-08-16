O wypadku polskiego autokaru poinformował dziś na Facebooku premier Węgier Peter Magyar – podaje PAP. Zginęło w nim 12 osób, a co najmniej 10 zostało poważnie rannych. „Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar” – napisał Magyar.

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Do wypadku doszło około godziny 1 w nocy na autostradzie M3, łączącej Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju, w okolicy miejscowości Mezokeresztes. Według informacji węgierskiej policji autokar zmierzał w kierunku miasta Nyiregyhaza na wschodzie Węgier.

Pojazd wpadł do przydrożnego rowu i przewrócił się. Kierowca został zatrzymany przez policję – według wstępnych informacji zasnął podczas jazdy.

Odcinek autostrady prowadzący do Nyiregyhazy został zamknięty.