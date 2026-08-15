W związku z pożarem, który w ostatnich dniach objął rejon kurortu Omisz i okoliczne miejscowości na chorwackim wybrzeżu, Chorwacka Wspólnota Turystyczna przekazała komunikat dotyczący aktualnej sytuacji i działań podejmowanych przez służby i przedstawicieli branży turystycznej.

Reklama Reklama

Pożar doprowadził do ewakuacji mieszkańców i turystów, a część osób potrzebowała pomocy medycznej i zakwaterowania.

Według chorwackich władz sytuacja stopniowo się stabilizuje, a służby nadal monitorują zagrożone obszary. Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu.

Komunikat Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej

Wszystkie służby państwowe i ratunkowe zareagowały na czas, a turyści potrzebujący pomocy zostali objęci opieką.

Po trudnej nocy i wyjątkowej sytuacji spowodowanej rozległym pożarem w rejonie Omiša i jego okolicach sytuacja stopniowo się stabilizuje. Służby państwowe i ratunkowe oraz właściwe instytucje pozostają na miejscu, monitorują sytuację i podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i ochrony mienia.

Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu tragicznych skutków tego zdarzenia i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim osobom, które zostały ranne lub w jakikolwiek sposób ucierpiały w wyniku pożaru.

Od początku tej sytuacji Ministerstwo Turystyki i Sportu Republiki Chorwacji oraz Chorwacka Wspólnota Turystyczna, we współpracy z lokalnymi władzami i sektorem turystycznym, aktywnie uczestniczą w udzielaniu pomocy turystom dotkniętym skutkami pożaru. Wszyscy turyści, którzy potrzebowali pomocy, zostali objęci opieką, a osobom tego wymagającym zapewniono odpowiednie zakwaterowanie w hotelach na terenie województwa splicko-dalmatyńskiego.

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz Czterech Polaków ucierpiało w pożarach w Chorwacji Czterech Polaków zostało poszkodowanych w pożarach, które objęły popularne regiony turystyczne Chorwacji – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagrani...

Sytuacja stopniowo wraca do normy, a działalność turystyczna w większości miejsc przebiega bez zakłóceń. Chorwacja pozostaje otwarta i gotowa na przyjęcie gości, a sytuacja jest stale monitorowana przy pełnej współpracy wszystkich właściwych służb oraz sektora turystycznego.

Bezpieczeństwo destynacji potwierdzają również szybka reakcja wszystkich służb oraz zdolność systemu do sprawnego udzielania pomocy i ochrony ludzi w sytuacjach nadzwyczajnych.

Szczególne podziękowania kierujemy do strażaków, policji, służb ochrony ludności, służb medycznych, władz lokalnych, przedstawicieli sektora turystycznego oraz wszystkich osób, które z ogromnym zaangażowaniem podejmują działania na rzecz ochrony ludzi, domów i mienia.