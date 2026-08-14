Bernardyny stały się znakiem rozpoznawczym Szwajcarii jak scyzoryki czy zegarki
Bernardyny, które uznać należy za psy będące ambasadorami Szwajcarii, służą za przewodników w swoim parku tematycznym nazwanym Barryland, i budzą wielki entuzjazm turystów śledzących je jak paparazzi - pisze „Washington Post".
Około 1050 roku na przełęczy Świętego Bernarda, w Alpach Pennińskich na pograniczu Włoch i Szwajcarii, powstał klasztor kanoników regularnych, którzy z czasem zaczęli hodować wielkie molosy nazwane psami św. Bernarda lub bernardynami.
Od 1887 roku są one symbolem Szwajcarii tak jak „zegarek Patek Philippe, wojskowy szwajcarski scyzoryk i neutralność" - ocenia dziennik.
Psy „oprowadzające" po parku tematycznym, którego misją jest też zachowanie rasy, pochodzą od bernardynów hodowanych od początku XVII wieku w schronisku na przełęczy.
Obowiązuje jednak umowa między fundacją, która otworzyła park, i zakonnikami z przełęczy – 10 psów wraca do ich siedziby w czerwcu i pozostaje tam do września, w czasie sezonu na piesze wycieczki w góry.
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