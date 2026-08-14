Czterech obywateli Polski ucierpiało w wyniku pożarów, które w ostatnich dniach nawiedziły Chorwację – poinformowała PAP, powołując się na informacje przekazane przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Macieja Wewióra.

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Jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, natomiast pozostałe zostały już wypisane ze szpitala.

Resort spraw zagranicznych zapewnia, że poszkodowani mogą liczyć na pomoc konsularną. Obejmuje ona między innymi pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i organizację powrotu do kraju.

MSZ apeluje także do turystów o bieżące śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz.

Ogień dotarł do kurortów

Pożar wybuchł w czwartek wieczorem w pobliżu miejscowości Lokva Rogoznica w środkowej części Chorwacji. Silny wiatr sprawił, że ogień bardzo szybko dotarł do popularnego kurortu Omisz. Płomienie przeszły przez porośnięte sosnowymi lasami wzgórza w pobliżu Splitu, niszcząc domy i samochody.

W nocy z czwartku na piątek z żywiołem walczyło ponad 300 strażaków. Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad tysiąc osób. W kilku nadmorskich miejscowościach uruchomiono tymczasowe schronienia dla mieszkańców i turystów.

Dowódca Ochotniczej Straży Pożarnej w Omiszu Višeslav Pešić powiedział agencji Reuters, że intensywność pożaru była tak duża, że ludzie porzucali samochody bezpośrednio w strefie objętej ogniem. Utrudniało to przejazd pojazdom ratowniczym.

W wyniku pożaru jedna osoba zginęła, a około 40 zostało rannych.

Szef chorwackiej straży pożarnej Slavko Tucaković określił pożar jako „jeden z najgorszych” w historii kraju. Jak poinformował, w ciągu zaledwie czterech godzin ogień strawił około tysiąca hektarów.

Pożary przyniosła fala upałów

Obecna sytuacja jest związana z falą ekstremalnych upałów. Temperatury w Chorwacji przekraczają 40 stopni Celsjusza – rekordy padły w kilku miastach nad Adriatykiem, między innymi w Splicie.

Według danych Chorwackiego Związku Straży Pożarnej od początku roku wybuchło już około 3,9 tysiąca pożarów, które strawiły prawie 10 tysięcy hektarów lasów. To o 75 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.