Przewodnicy alarmują, że wielu z nich będzie musiało odwołać zaplanowane wycieczki, a turyści stracą możliwość poznania jednego z najważniejszych zabytków Francji z profesjonalnym komentarzem.

Reklama Reklama

Od ponownego otwarcia pod koniec 2024 roku, po zakończeniu odbudowy zniszczonej w pożarze świątyni, Notre-Dame ponownie stała się największą atrakcją turystyczną Paryża. W 2025 roku katedrę odwiedziło ponad 11 milionów osób, co oznacza średnio około 30 tysięcy gości dziennie. Tak duża frekwencja skłoniła diecezję do wprowadzenia nowych zasad organizacji ruchu turystycznego – pisze portal Reisereporter.

95 procent ograniczenia ruchu wycieczek w katedrze Notre-Dame

Od 1 lipca przewodnicy nie mogą już spontanicznie oprowadzać kilkuosobowych grup. Każde zwiedzanie wymaga wcześniejszej zapowiedzi, a miejsc jest znacznie mniej niż dotychczas. Według francuskiego stowarzyszenia przewodników FNGIC liczba osób zwiedzających katedrę z przewodnikiem ma zostać ograniczona z około 500 do zaledwie 30 dziennie. Oznacza to redukcję sięgającą 95 procent. Prezes organizacji, Théo Abramowicz, podkreśla, że wszystkie terminy zostały zarezerwowane niemal natychmiast po uruchomieniu systemu. Wielu przewodników musiało odwołać zaplanowane wycieczki na całe lato i zwrócić klientom wpłacone zaliczki.

Zdaniem przedstawicieli branży turystycznej nowe przepisy szczególnie uderzają w małe grupy i rodziny podróżujące na własną rękę. W przeciwieństwie do biur podróży czy organizatorów wycieczek autokarowych, które planują program z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, turyści indywidualni często podejmują decyzję o zwiedzaniu dopiero kilka tygodni przed wyjazdem. Tymczasem nowy system wymaga rezerwowania nawet z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, co w praktyce uniemożliwia wielu osobom skorzystanie z usług przewodnika.

Abramowicz zwraca uwagę, że profesjonalne oprowadzanie znacząco wydłuża i wzbogaca wizytę. Według danych diecezji osoby zwiedzające samodzielnie spędzają w katedrze średnio 26 minut, a grupy z przewodnikiem pozostają tam około godziny.

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz Katedra Notre-Dame w Paryżu już otwarta. Wejście limitowane Po pięciu latach od pożaru, który zniszczył dach i część wnętrza katedry Notre-Dame w Paryżu, obiekt jest znów otwarty dla wiernych i turystów. Obi...

Kościół: Ważne są proporcje zwiedzania i modlitwy w Notre-Dame

Władze kościelne tłumaczą zmiany koniecznością lepszego zarządzania ruchem turystycznym i zapewnienia odpowiednich warunków do modlitwy. Podkreślają, że Notre-Dame pozostaje przede wszystkim miejscem kultu religijnego, a wierni skarżyli się na hałas i tłok podczas nabożeństw. Diecezja zaznacza jednocześnie, że nie planuje wprowadzenia opłat za wstęp do świątyni, mimo pojawiających się wcześniej we Francji propozycji pobierania biletów od zwiedzających.

Przewodnicy nie kwestionują samej idei wcześniejszych rezerwacji, krytykują jednak sposób wprowadzenia nowych zasad. Ich zdaniem decyzję ogłoszono zbyt późno – w szczycie sezonu turystycznego i bez konsultowania tego z przedstawicielami ich zawodu.

W odpowiedzi na zmiany organizacje przewodnickie zapowiedziały demonstrację przed katedrą Notre-Dame. Liczą, że diecezja zdecyduje się skorygować nowe przepisy, które – jak podkreślają – uderzają nie tylko w ich działalność, ale i w jakość zwiedzania jednego z najważniejszych zabytków Europy.