Katedra Notre-Dame w Paryżu już otwarta. Wejście limitowane

Według danych Atout France, organizacji promującej Francję jako kierunek turystyczny, rocznie katedrę odwiedzało przed pożarem około 15 milionów podróżnych z całego świata. To dwa razy więcej niż gromadzi pałac w Wersalu i o jedną trzecią więcej niż muzeum Luwr.

Żeby zagwarantować sobie wejście do katedry, najlepiej zarezerwować termin przez internet. Najwcześniej można to zrobić jednak na dwa dni przed planowanymi odwiedzinami. Można też ustawić się w kolejce do wejścia, ale oczekiwanie może trwać bardzo długo.



Najpierw internet, potem zwiedzanie

Zgodnie z nowymi zasadami, prawo oprowadzania wycieczek po katedrze mają tylko licencjonowani przewodnicy, legitymujący się dokumentem wydanym przez ministra kultury.

Od 1 lutego przyszłego roku katedra będzie znów otwarta dla grup pielgrzymkowych, które mogą jednak liczyć maksymalnie dziesięć osób. Limit zostanie zwiększony – od 9 czerwca będzie to już 25 osób, a rejestracji będzie można dokonywać od marca.

Ze względu na trwający jeszcze remont wokół kościoła, nie można go będzie obejść od strony Sekwany, nieczynne są też jeszcze taras widokowy i skarbiec.