Jak poinformowała Aleksandra Owca na konferencji prasowej, w poniedziałek rano jej komitet zwrócił się do pozostałych kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa o wspólne wystosowanie apelu do premiera Donalda Tuska z prośbą o spotkanie w sprawie zmiany przepisów dotyczących opłaty turystycznej.

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Apel do premiera Donalda Tuska o spotkanie w sprawie opłaty

– Bez względu na barwy partyjne, poglądy w innych sprawach, przynależność lub jej brak do poszczególnych organizacji, wydaje się, że chyba wszyscy prowadzący kampanię kandydaci i kandydatki zgadzają się w jednej kwestii: Kraków potrzebuje opłaty turystycznej – stwierdziła Owca.

Wskazała, że Kraków ponosi wydatki związane z pobytem turystów Krakowie, tymczasem cały zysk trafia do prywatnych przedsiębiorców. Częściowe zmniejszenie kosztów – podkreśla kandydatka – byłoby możliwe dzięki opłacie turystycznej, która odciążyłaby budżet Krakowa.

– Spotkajmy się wspólnie z panem premierem Donaldem Tuskiem i opowiedzmy mu, co Kraków traci przez brak opłaty turystycznej. Opowiedzmy mu, że w tej sprawie niemal milionowe miasto stoi razem, bez względu na podziały polityczne, barwy partyjne, pozostałe nasze punkty programów – zaapelowała na konferencji prasowej. – Apeluję, żebyśmy wspólnie spróbowali zrobić coś dobrego dla miasta – dodała.

W przygotowanym już liście do premiera znalazł się apel o szybkie przyjęcie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i umożliwienie pobierania przez Kraków opłaty turystycznej, gdyż ruch turystyczny obciąża transport publiczny, gospodarkę odpadami i miejskie służby. W liście znalazła się też prośba do premiera o spotkanie w tej sprawie.

Kraków od dawna postuluje wprowadzenie opłaty

W polskim systemie prawnym nie ma obecnie przepisów pozwalających na wprowadzenie typowej opłaty turystycznej. Funkcjonuje wprawdzie opłata miejscowa, ale możliwość jej pobierania od turystów jest uzależniona od spełnienia warunków dotyczących jakości powietrza. Kraków pobierał ją w latach 2004–2015. Została ona jednak zniesiona po zmianie przepisów związanych z ochroną środowiska, ponieważ miasto – wraz z obszarem metropolitalnym – nie spełniało kryteriów.

Kraków od lat postuluje wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby pobieranie opłaty, niezależnie od warunków klimatycznych. W 2024 r. podczas spotkania Unii Metropolii Polskich w Krakowie 12 prezydentów miast, w tym prezydent Krakowa, podpisało apel do rządu o pilną zmianę przepisów dotyczących m.in. opłaty miejscowej.

Z kolei w lipcu 2025 roku Komisja Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt rezolucji skierowanej do rządu, dotyczącej wprowadzenia opłaty turystycznej w polskich miastach.

Kraków wybierze prezydenta, 21 kandydatów

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego(KO). Według informacji przekazanych przez komisarz wyborczą w Krakowie do środy zgłoszonych zostało 21 komitetów wyborczych w wyborach prezydenta Krakowa, powołanych przez partie polityczne, organizacje i wyborców. Są wśród nich m.in. komitety: byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja), Michała Drewnickiego (PiS), Łukasza Gibały (komitet Kraków dla Mieszkańców), Darii Gosek-Popiołek (Lewica), Jana Hoffmana, jednego z inicjatorów majowego referendum, Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandry Owcy (Partia Razem), Moniki Piątkowskiej (KO, PSL), Sławomira Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska), Grażyny Zofii Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), byłego radnego Krakowa Łukasza Wantucha. Poniedziałek jest ostatnim dniem na zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu.