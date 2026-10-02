Wzrósł też udział Bułgarii w całkowitej liczbie podróżnych biura. Z kolei w wypadku Hiszpanii uwagę zwraca Costa Brava, która po kilku latach ponownie umacnia swoją pozycję jako jeden z chętniej wybieranych regionów na letni wypoczynek – informuje biuro podróży w podsumowaniu.

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– Duży wzrost zainteresowania Bułgarią i Hiszpanią obserwowaliśmy szczególnie od kwietnia – mówi dyrektor produktu lotów regularnych w Eximie Dawid Potoczny, cytowany w komunikacie touroperatora. – W naszej ocenie jednym z czynników wpływających na decyzje klientów była sytuacja na Bliskim Wschodzie – część podróżnych zaczęła szukać alternatywnych kierunków, które postrzegała jako bezpieczne. Jednocześnie linie lotnicze znacząco zwiększyły liczbę połączeń, zwłaszcza do bułgarskiej Warny, która w tym sezonie stała się jednym z naszych bestsellerów – dodaje

W wypadku Hiszpanii znaczenie miała nie tylko dostępność oferty, ale także relacja jakości do ceny – zauważa biuro podróży.

– Costa Brava od kilku lat ponownie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wyraźnie poprawił się tam standard hoteli, a ceny pozostają atrakcyjne na tle innych hiszpańskich regionów. Klienci zwracają uwagę na to, co otrzymują w ramach swojego wakacyjnego budżetu, dlatego dobra relacja ceny do jakości jest jednym z istotnych argumentów przy wyborze kierunku – wyjaśnia Potoczny.

Zyskują: Włochy, Albania i Czarnogóra

Biuro odnotowało również większe zainteresowanie Włochami, Albanią i Czarnogórą. Liczba podróżnych wybierających Włochy wzrosła o 96 procent, w porównaniu z poprzednim sezonem.

Jeszcze większą dynamikę odnotowały Albania i Czarnogóra. Liczba klientów wybierających Albanię wzrosła rok do roku o 218 proc., a Czarnogórę – o 148 proc. W wypadku obu kierunków trzeba jednak uwzględnić niższą bazę, do której odnoszą się wyniki tegoroczne – ich udział w całkowitej liczbie klientów Eximu Tours jest mniejszy niż największych letnich destynacji.

Ciekawie wygląda również sytuacja Egiptu. Liczba podróżnych wybierających ten kierunek utrzymała się na poziomie zbliżonym do poprzedniego sezonu, choć nieznacznie zmniejszył się jego udział w całkowitej liczbie klientów. Nie świadczy to jednak o spadku zainteresowania Egiptem, lecz o szybszym wzroście innych kierunków – zauważa biuro podróży w komunikacie.

Rodziny wolą Cypr Północny, klienci bez dzieci – Maltę

Dane Eximu pokazują również wyraźne różnice między wyborami podróżujących rodzin z dziećmi a rezerwacjami dorosłych wypoczywających bez dzieci. W skali całej sprzedaży struktura praktycznie się nie zmieniła – w sezonie lato 2026 rezerwacje z dziećmi stanowiły 47 procent wszystkich rezerwacji, podobnie jak rok wcześniej.Wyraźne różnice pojawiają się jednak między poszczególnymi kierunkami. Najbardziej rodzinny profil miał Cypr Północny, gdzie rezerwacje z dziećmi stanowiły 69 procent wszystkich rezerwacji. W Turcji było to 61 procent, podobnie jak w Bułgarii.

Inaczej wyglądała sytuacja w wypadku Malty i Grecji. Na Malcie 72 procent stanowiły rezerwacje bez dzieci, a w Grecji – 68 procent.

Zmiany obserwowane w lecie pokazują, że o wakacyjnych wyborach decyduje kombinacja kilku elementów: dostępności połączeń, oferty hotelowej, relacji ceny do standardu, a także potrzeb związanych ze sposobem podróżowania. Na tej mapie mocniej zaznaczają się zarówno dobrze znane kierunki, takie jak Hiszpania i Bułgaria, jak i destynacje, które w ostatnich sezonach dopiero zdobywają miejsce na rynku turystycznym.