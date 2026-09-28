Itaka Asystentka AI nie powstała jako kolejny chatbot AI. Została stworzona na fundamencie 37 lat doświadczenia touroperatora w branży turystycznej i wiedzy zdobytej dzięki milionom rozmów i zapytań podróżnych – wyjaśnia biuro podróży w informacji o nowym ułatwieniu.

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„Przez lata Itaka poznała potrzeby swoich klientów, najczęściej zadawane pytania oraz wyzwania, z jakimi mierzą się osoby planujące i realizujące podróże. To właśnie ta wiedza, połączona z możliwościami nowoczesnej sztucznej inteligencji, stała się podstawą do stworzenia rozwiązania odpowiadającego na realne potrzeby współczesnych podróżnych” – czytamy.

Asystentka odpowiada maksymalnie w pięć sekund i potrafi to robić w 200 językach.

Asystentka AI zainspiruje i rozwieje wszelkie wątpliwości klientów

Jak wyjaśnia organizator, Itaka Asystentka AI wspiera klientów przede wszystkim przed dokonaniem rezerwacji. Pomaga znaleźć odpowiednią ofertę, rekomenduje kierunki dopasowane do potrzeb użytkownika, odpowiada na pytania dotyczące wycieczek i pomaga rozwiać wątpliwości przed zakupem. Dzięki temu klienci szybciej podejmują decyzje, a doradcy Itaki mogą poświęcić więcej czasu na indywidualne konsultacje oraz bardziej złożone sprawy wymagające eksperckiego wsparcia.

Itaka Asystentka AI została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu klientom szybkiego dostępu do informacji o każdej porze. Dzięki błyskawicznym odpowiedziom użytkownicy mogą uzyskać informacje wtedy, gdy ich potrzebują, niezależnie od godzin pracy działu Infolinii biura podróży czy salonów sprzedaży – podkreśla biuro podróży.

Wkrótce zakres Itaka Asystentki AI zostanie rozszerzony również na etap po dokonaniu rezerwacji. Klienci będą mogli uzyskać informacje dotyczące lotów, przylotów i bagażu, szczegółów pobytu hotelowego, rezerwacji, statusu płatności, warunków rezerwacji, formalności podróżnych oraz wskazówek dotyczących odprawy i obowiązujących zasad. Biuro podróży ma nadzieję, że będzie towarzyszyć klientom na każdym etapie wyjazdu – od inspiracji, przez rezerwację i pobyt, aż po powrót do domu.

37 lat skumulowanych doświadczeń Itaki w jednym miejscu

– Przez 37 lat działalności nauczyliśmy się jednego – najlepsza technologia to taka, która rozwiązuje rzeczywiste problemy klientów – mówi cytowany w komunikacie wiceprezes Itaki Holdings Piotr Henicz. – Każdego dnia nasi doradcy odpowiadają na tysiące pytań dotyczących planowania podróży. Ta wiedza, zdobywana przez lata, pozwoliła nam stworzyć Itaka Asystentkę AI, która rozumie potrzeby podróżnych i zapewnia im natychmiastowe wsparcie 24 godziny na dobę. Sztuczna inteligencja nie zastępuje, lecz uzupełnia pracę ekspertów z Salonów Firmowych Itaki i Sieci Agencyjnej, zapewniając klientom jeszcze lepsze doświadczenie na każdym etapie podróży.

„Itaka AI Asystentka jest kolejnym elementem strategii cyfrowej transformacji Itaka i rozwoju nowoczesnych usług opartych na sztucznej inteligencji. Projekt został zrealizowany wspólnie z Resabee Travel Tech – firmą specjalizującą się w rozwiązaniach technologicznych dla branży turystycznej. Dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia Itaki z kompetencjami technologicznymi Resabee powstało rozwiązanie, które odpowiada na oczekiwania współczesnych podróżnych, zapewniając szybki, wygodny i dostępny przez całą dobę dostęp do informacji” - podkreśla touroperator.