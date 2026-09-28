Asystentka AI odpowie na każde pytanie o każdej porze
Itaka Asystentka AI nie powstała jako kolejny chatbot AI. Została stworzona na fundamencie 37 lat doświadczenia touroperatora w branży turystycznej i wiedzy zdobytej dzięki milionom rozmów i zapytań podróżnych – wyjaśnia biuro podróży w informacji o nowym ułatwieniu.
„Przez lata Itaka poznała potrzeby swoich klientów, najczęściej zadawane pytania oraz wyzwania, z jakimi mierzą się osoby planujące i realizujące podróże. To właśnie ta wiedza, połączona z możliwościami nowoczesnej sztucznej inteligencji, stała się podstawą do stworzenia rozwiązania odpowiadającego na realne potrzeby współczesnych podróżnych” – czytamy.
Asystentka odpowiada maksymalnie w pięć sekund i potrafi to robić w 200 językach.
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Jak wyjaśnia organizator, Itaka Asystentka AI wspiera klientów przede wszystkim przed dokonaniem rezerwacji. Pomaga znaleźć odpowiednią ofertę, rekomenduje kierunki dopasowane do potrzeb użytkownika, odpowiada na pytania dotyczące wycieczek i pomaga rozwiać wątpliwości przed zakupem. Dzięki temu klienci szybciej podejmują decyzje, a doradcy Itaki mogą poświęcić więcej czasu na indywidualne konsultacje oraz bardziej złożone sprawy wymagające eksperckiego wsparcia.
Itaka Asystentka AI została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu klientom szybkiego dostępu do informacji o każdej porze. Dzięki błyskawicznym odpowiedziom użytkownicy mogą uzyskać informacje wtedy, gdy ich potrzebują, niezależnie od godzin pracy działu Infolinii biura podróży czy salonów sprzedaży – podkreśla biuro podróży.
Wkrótce zakres Itaka Asystentki AI zostanie rozszerzony również na etap po dokonaniu rezerwacji. Klienci będą mogli uzyskać informacje dotyczące lotów, przylotów i bagażu, szczegółów pobytu hotelowego, rezerwacji, statusu płatności, warunków rezerwacji, formalności podróżnych oraz wskazówek dotyczących odprawy i obowiązujących zasad. Biuro podróży ma nadzieję, że będzie towarzyszyć klientom na każdym etapie wyjazdu – od inspiracji, przez rezerwację i pobyt, aż po powrót do domu.
– Przez 37 lat działalności nauczyliśmy się jednego – najlepsza technologia to taka, która rozwiązuje rzeczywiste problemy klientów – mówi cytowany w komunikacie wiceprezes Itaki Holdings Piotr Henicz. – Każdego dnia nasi doradcy odpowiadają na tysiące pytań dotyczących planowania podróży. Ta wiedza, zdobywana przez lata, pozwoliła nam stworzyć Itaka Asystentkę AI, która rozumie potrzeby podróżnych i zapewnia im natychmiastowe wsparcie 24 godziny na dobę. Sztuczna inteligencja nie zastępuje, lecz uzupełnia pracę ekspertów z Salonów Firmowych Itaki i Sieci Agencyjnej, zapewniając klientom jeszcze lepsze doświadczenie na każdym etapie podróży.
„Itaka AI Asystentka jest kolejnym elementem strategii cyfrowej transformacji Itaka i rozwoju nowoczesnych usług opartych na sztucznej inteligencji. Projekt został zrealizowany wspólnie z Resabee Travel Tech – firmą specjalizującą się w rozwiązaniach technologicznych dla branży turystycznej. Dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia Itaki z kompetencjami technologicznymi Resabee powstało rozwiązanie, które odpowiada na oczekiwania współczesnych podróżnych, zapewniając szybki, wygodny i dostępny przez całą dobę dostęp do informacji” - podkreśla touroperator.
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