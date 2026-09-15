Najszybciej rozwijał się segment pakietowania dynamicznego – liczba sprzedanych pakietów „lot+hotel” wzrosła o 78 procent, a ich wartość zwiększyła się o 62 procent.

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Rosła też sprzedaż samych biletów lotniczych, wartość w tym segmencie skoczyła o 33 procent – dodaje eSky w komunikacie prasowym.

„Istotny wkład w wyniki Grupy ma również [sprzedaż pod marką] Thomas Cook. W pierwszych sześciu miesiącach 2026 r. marka wygenerowała o 47 procent większą wartość transakcji niż rok wcześniej. Liczba sprzedanych pakietów wzrosła natomiast o 57 procent” – czytamy.

– Szczególnie cieszy nas dynamika wzrostu grupy eSky w Polsce i krajach CEE (Europy centralnej i wschodniej -red.), gdzie w pierwszym półroczu zwiększyliśmy sprzedaż pakietów dynamicznych o 88 procent rok do roku, i to mimo kryzysu na Bliskim Wschodzie, podczas gdy według danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego liczba podróżników korzystających z wyjazdów zorganizowanych spadła w tym okresie o kilka procent. To efekt konsekwentnej pracy nad zapewnieniem naszym klientom tego, czego oczekują: elastyczności, konkurencyjnych cen, szerokiego wyboru i wygodnego procesu rezerwacji, zwłaszcza w aplikacji mobilnej – mówi cytowany w komunikacie prezes eSky Group Andrzej Kozłowski.

eSky jako platforma all-in-one

Internetowe biuro podróży podkreśla też, że jest zadowolone z dodawania nowych usług. W tym roku wprowadziło m.in. sprzedaż samych ubezpieczeń, możliwość wypożyczania za jego pośrednictwem samochodów i kupienia biletów do lokalnych atrakcji, a także petsitting, czyli usługę opieki nad zwierzętami podczas podróży.

Grupa eSky nawiązała również współpracę z siecią sklepów Media Expert. „Partnerstwo dwóch gigantów szeroko otworzyło nowy segment rynku, łącząc świat nowoczesnego handlu detalicznego z dynamicznie rozwijającym się sektorem podróży online”.

Technologia i AI pomagają klientom

Firma przypomina też, że jednym z najważniejszych projektów technologicznych rozwijanych przez eSky w pierwszej połowie roku była MAIA, czyli asystentka AI dostępna w aplikacji eSky. „My AI Assistant zmienia sposób, w jaki użytkownik może rozpocząć planowanie wyjazdów. Zamiast przechodzenia przez kolejne filtry, daty i parametry, klient może po prostu opisać (pisząc lub mówiąc) swoją wymarzoną podróż własnymi słowami. Asystentka pomaga następnie znaleźć odpowiednie kierunki, loty i pakiety”.

– MAIA to urealnienie zmiany filozofii dotyczącej AI. Nie chcemy, aby sztuczna inteligencja była tylko ciekawostką czy gadżetem. Dziś może się na niej opierać całe doświadczenie użytkowników. Niezmiennie naszą ambicją jest być liderem AI w branży turystycznej w Polsce, a tempo, w jakim się dziś rozwijamy, wynika z tego, że wykorzystujemy dziś sztuczną inteligencję bez wyjątków w całej organizacji – podsumowuje Kozłowski w komunikacie.

ESky Group to polski właściciel internetowego biura podróży i touroperator w Europie Środkowo-Wschodniej, który działa pod takimi markami jak eSky, Thomas Cook (od 2024 r.) i eDestinos. Firma jest obecna w ponad 50 krajach na całym świecie. Na ofertę Grupy eSky składają się loty i hotele, a także pakiety dynamiczne „city break” i „wakacje”.