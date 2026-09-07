Jak czytamy w raporcie Traveldaty*, największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Instytut odnotował w ofertach podróży na Półwysep Chalcydycki – o 278 złotych. Mniejsze były spadki cen wakacji na Sycylii i w Hurghadzie – o 240 i 46 złotych.

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Z drugiej strony największy wzrost średnich cen wycieczek miała miejsce w odniesieniu do wakacji w Albanii, o 215 złotych, na Korfu i w Portugalii – o 106 i 68 złotych.

Więcej zmian średnich cen w ostatnim tygodniu Traveldata pokazuje w formie graficznej.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Z pięciu najpopularniejszych kierunków, jakie wybierają polscy turyści korzystający z biur podróży, w ostatnim tygodniu wzrosły ceny Turcji – o 13 złotych. Pozostałe kierunki potaniały: Egipt o 109 złotych, Wyspy Kanaryjskie o 62 złote, Grecja o 28 złotych, a Bułgaria o 34 złote.

Ceny paliw napędzają koszty biur podróży

Porównanie ceny imprez turystycznych w odstępie roku pokazało, że średnia była wyższa od średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 350 złotych.

Największe zniżki w nowym sezonie odnotowano w ofertach wyjazdów na Sycylię – o 732 złote, a w mniejszej skali na Costa del Sol i Sardynię – o 127 i 87 złotych.

Z kolei największy wzrost cen w ujęciu rok do roku miał miejsce w wypadku Półwyspu Chalcydyckiego, o 844 złote, Korfu i Rodos – o 705 i 673 złote.

Cena paliwa lotniczego nadal wywierała negatywny wpływ na koszty jakie ponoszą organizatorzy wyjazdów. W ostatnim tygodniu wyniosła ona 4,52 zł/litr wobec 2,77 zł/litr rok wcześniej, czyli była o 63,7 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była wyższa o 69,6 procent, a przed dwoma tygodniami o 68,3 procent). Złoty był też w ostatnim tygodniu słabszy w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o 1,6 procent (przed tygodniem był silniejszy o 1,9 procent, a przed dwoma o 1,1 procent).

W efekcie wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek zawierał się w przedziale od +290 do +300 złotych (przed tygodniem wyniósł między +330 a +340, a przed dwoma tygodniami od +290 do +300 złotych) – podaje Traveldata.

„Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych)” – dodają autorzy analizy.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Wczesne kupowanie – to się opłaca. Obecnie ponad 500 złotych

Eksperci z Traveldaty wracają też do ilustrowania w swoich raportach zmian w cenach wyjazdów z biurami podróży, pokazujących skalę oszczędności, z jakich mogą skorzystać klienci kupując wycieczki z wylotem na początku sierpnia 2027 roku już teraz. Nazywają to „bardzo wczesnym first minute” i porównują „z możliwymi cenami z okresu last minute”, czyli na dwa, trzy tygodnie przed wylotem (w połowie lipca), gdyby drożały one w tempie podobnym jak w 2026 roku.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

„Obecnie ceny są średnio o około 521 złotych, czyli o prawie 11 procent niższe od cen z początku wakacji 2026, ale - podobnie jak przed rokiem - zwraca uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Portugalia, czy Włochy” - piszą.

Z którym touroperatorem najtaniej na wakacje?

W porównaniach rok do roku średnich cen wycieczek w biurach podróży ceny wyjazdów w szczycie sezonu 2026 widać, że najbardziej obniżyły je Best Reisen i TOP Touristik – o 710 i 40 złotych. W pozostałych biurach ceny były wyższe – od 130 złotych (Prima Holiday) do 900 złotych – wskazują autorzy analizy.

I jak piszą dalej, w liczbie najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli w pierwszym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2027 pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 61 ofert, drugie miejsce Itaka z liczbą 37 ofert, atrzecie Rainbow z liczbą 23 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu proponowały TUI Poland, Coral Travel (po 6) i Anex Tour (4), do Grecji TUI Poland (12), Itaka (7) i Rainbow (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11) i Itaka (7), do Turcji TUI Poland (7), Anex Tour (4) i Itaka (3), do Tunezji TUI Poland (6) i Coral Travel (4), a do Bułgarii Itaka i TUI Poland (po 2 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji, a biuro Itaka w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii” – relacjonują autorzy raportu.

W kolejnej części materiału przedstawiają tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne „po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”.

W pierwszym zestawieniu dla sezonu letniego zestawionym z sezonem sprzed roku odnotowali dwie zmiany. Do tegorocznej tabeli weszły biura Anex Tour (na pozycję trzecią) i TOP Touristik (na pozycję piątą), a zeszłoroczną opuściły biura Rego-Bis i ETI. Na czele tabeli znalazło się biuro Grecos, a wiceliderem został TUI Poland.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Raport zamykają trzy tabele, w których Instytut Badań Rynku Turystycznego ujął biura podróży z podziałem na wyjazdy (siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2027 roku) do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych „z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami”, czyli „których średnia cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.

Zwraca uwagę dominacja jednego touroperatora, Grecosa, w kategorii hoteli czterogwiazdkowych. Dobra jest też pozycja Itaki w najwyższej kategorii – pięciogwiazdkowej. W trzygwiazdkowych panuje większa różnorodność, nie ma tam jednego lidera cen.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2027 roku, definiowanym jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 3 września 2026 roku i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 26 sierpnia 2026 roku, a w zestawieniach cen rok do roku z cenami zebranymi 3 września 2025 roku.