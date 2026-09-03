Polska Izba Turystyki przedstawiła w raporcie „Zagraniczne wakacje Polaków 2026” podsumowanie ruchu wakacyjnego, głównie w biurach podróży*.

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Organizacja ocenia, że rynek zagranicznej turystyki zorganizowanej w Polsce utrzymuje stabilny wzrost. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów z biurami podróży pozostaje Turcja (28,3 procent wszystkich sprzedanych przez biura podróży wyjazdów). Na drugim miejscu uplasowała się Grecja (18 procent), a na trzecim Egipt (13,6 procent). Kolejne zajęły: Hiszpania (9,6 procent), Bułgaria (7,5 procent) i Tunezja (7,3 procent).

Foto: Polska Izba Turystyki

Pierwsza dziesiątka najchętniej wybieranych krajów praktycznie się nie zmienia od lat. – Jednocześnie coraz wyraźniej widać różnice między modelem turystyki zorganizowanej a indywidualnej – podczas gdy w pakietach dominują kierunki czarterowe i wypoczynkowe, turyści organizujący wyjazdy samodzielnie wybierają przede wszystkim europejskie miasta i regiony – mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk.

Wzrost sprzedaży w biurach podróży o 2,6 procent

PIT powołuje się na dane Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, które pokazują, że po bardzo dobrym 2025 roku rynek turystyki zorganizowanej w pierwszej połowie 2026 pozostał na stabilnym poziomie. Liczba umów zawartych w pierwszym półroczu była o 2,6 procent większa niż rok wcześniej. Marcowy kryzys, jaki wynikł z powodu konfliktu w Zatoce Perskiej wpłynął na zahamowanie rezerwacji, ale już w drugim kwartale sprzedaż wycieczek ponownie zaczęła rosnąć, a w czerwcu liczba umów zawartych w biurach podróży była już o 3,2 procent wyższa niż w czerwcu 2025 roku.

Początkowo wzrosła liczba rezerwacji na ostatnią chwilę, później jednak wróciło zwykłe wyprzedzenie. Obecnie – twierdzi prezes PIT Paweł Niewiadomski – co dziesiąty wyjazd sprzedany w biurze podróży to wyjazd na przyszły rok. Niektórzy klienci rezerwują już nawet sobie podróże sylwestrowe na koniec roku 2027.

Jednocześnie rośnie liczba działających na rynku organizatorów turystyki – od początku roku do 29 sierpnia 2026 roku w centralnej ewidencji organizatorów turystyki przybyły 243 podmioty (w 2025 w ewidencji TFG zarejestrowało się 406 nowych biur). Obecnie znajduje się w niej 5798 organizatorów. Jak wyjaśnia Niewiadomski to pośrednio też efekt wychodzenia firm z szarej strefy i rejestrowania legalnej działalności, dzięki edukacyjnej działalności samego PIT i Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego.

Zdaniem prezesa Polacy nie rezygnują z zagranicznych wakacji w reakcji na niepewność, ale w większym stopniu korzystają z usług organizatorów, którzy zapewniają kompleksową obsługę i poczucie bezpieczeństwa.

Polski klient biura podróży kupuje przede wszystkim komfort

Typowy wyjazd z biurem podróży obejmuje 7–8 dni – taką długość pobytu wybrało prawie 68 procent klientów. Zdecydowanie dominuje także formuła wyżywienia all inclusive, na ten standard pobytu zdecydowało się 82,2 procent podróżnych.

Średnia cena wyjazdu wyniosła 3263 zł na osobę, a średnia wartość rezerwacji – 9513 złotych. „Dane nie są jednak w pełni porównywalne z ubiegłorocznym raportem, ponieważ tegoroczna analiza została rozszerzona o pakietowanie dynamiczne” – przyznają autorzy raportu.

Foto: Polska Izba Turystyki

Jednym z najciekawszych trendów jest rezerwowanie wyjazdów turystycznych z dużym wyprzedzeniem. Według TFG w lipcu aż 19,2 proc. podróżnych kupiło wyjazdy rozpoczynające się dopiero od października 2026 roku, a 9,5 proc. – już na 2027 rok. Oznacza to, że sprzedaż wakacji coraz częściej wykracza poza bieżący sezon, a lipcowe rezerwacje nie oznaczają tylko last minute – przekonują autorzy raportu.

Jak dodają, turyści decydujący się na wyjazd indywidualny mają wyraźnie inne cele niż leżenie na południowych plażach. Według danych Airbnb najpopularniejszymi kierunkami były Włochy, Hiszpania i Francja, a w statystykach Booking.com Hiszpanię wyprzedziła Chorwacja. Wśród najchętniej wybieranych miast znalazły się Rzym, Barcelona, Paryż, Praga, Budapeszt i Wiedeń.

Z kolei, jeśli chodzi o regiony, to mocno reprezentowane są Włochy i Chorwacja. W pierwszej dziesiątce znalazły się żupania splicko-dalmatyńska, Lombardia, Sycylia, Wenecja Euganejska, żupania zadarska, Lacjum, Andaluzja, Apulia, Istria i Katalonia.

Paweł Niewiadomski: Mamy dojrzały, stabilny rynek turystyki wyjazdowej

– Tegoroczny raport pokazuje rynek, który nie tylko rośnie, ale i staje się coraz bardziej zróżnicowany i dojrzały – podkreśla prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. – W turystyce zorganizowanej dominują wypoczynkowe kierunki śródziemnomorskie, przeloty czarterowe i formuła all inclusive. W rezerwacjach indywidualnych większe znaczenie mają europejskie miasta i regiony. Pomiędzy tymi modelami coraz mocniejszą pozycję zdobywa pakietowanie dynamiczne, które pozwala swobodniej komponować podróż, zachowując ochronę przysługującą nabywcy imprezy turystycznej. Rynek nie rozwija się więc według jednego schematu, lecz odpowiada na coraz bardziej zróżnicowane potrzeby klientów.

Dalszy rozwój rynku będzie zależał nie tylko od popytu, ale także od dostępności połączeń, przepustowości portów lotniczych i sprawnej współpracy organizatorów, agentów turystycznych, przewoźników i instytucji publicznych. Rolą Polskiej Izby Turystyki jest reprezentowanie całego tego ekosystemu, wspieranie wysokich standardów jego funkcjonowania i zabieganie, aby decyzje dotyczące branży były podejmowane na podstawie rzetelnych i możliwie pełnych danych.

Dominik Miłowski: Sprzedaż na zimę rośnie rok do roku

– Sezon letni 2026 zaczął się bardzo pozytywnie – na początku roku rynek notował rekordową przedsprzedaż, a czołowi organizatorzy chwalili się naprawdę dobrymi wynikami – komentuje wiceprezes Wakacje.pl Dominik Miłowski. – Kiedy pod koniec lutego wybuchł konflikt na Bliskim Wschodzie w pierwszej kolejności sprzedaż zatrzymała się w krajach bezpośrednio nim dotkniętych, czyli w państwach Zatoki Perskie. Po ostrzeżeniach MSZ organizatorzy zawiesili do nich loty. Negatywny wpływ odczuły także kierunki, które nie były stroną konfliktu – popyt na Egipt i Turcję osłabł, choć kolejne tygodnie przynosiły stopniowe odbicie.

Marzec zakończył się na zadowalającym poziomie dzięki przedsprzedaży – to pozwoliło utrzymać odpowiednie wypełnienie samolotów. Warto podkreślić, że mimo nagłego wzrostu cen paliwa lotniczego nie doszło do podwyżek cen wyjazdów zorganizowanych.

To był sezon z realnymi wyzwaniami, szczególnie dla firm skoncentrowanych na wycieczkach do krajów bezpośrednio i pośrednio dotkniętych wojną. Dobrą wiadomością była stopniowa odbudowa popytu – najszybciej wiatr w żagle złapał Egipt, a za nim Turcja. Wyraźnie zyskały też Hiszpania i Grecja, choć w wypadku Hiszpanii ograniczeniem stała się dostępność hoteli na miejscu – cała Europa spędza tam lato.

Do sezonu zima 2026/2027 podchodzimy z optymizmem. Oferta wyjazdów przygotowana z wykorzystaniem lotów czarterowych, częściowo wspierana przez rosnącą siatkę tradycyjnych i tanich linii lotniczych, na których touroperatorzy również bazują, powinna wesprzeć sprzedaż kierunków zimowych, przede wszystkim Egiptu, choć dla rynku znaczenie będzie miało również to, jak szybko odbudują się połączenia do dalekich krajów realizowane z przesiadką na lotniskach w krajach Zatoki Perskiej. W tym kontekście ważną rolę odegrają z pewnością połączenia czarterowe – już dzisiaj widać znaczący wzrost liczby rezerwacji do kluczowych kierunków w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce i na Karaibach.

Mateusz Jarzębowicz: Wzrasta rola AI, ale człowiek ciągle potrzebny

– Sezon 2026 potwierdził siłę zorganizowanej turystyki. Mimo napięć geopolitycznych i rosnących kosztów, rynek kolejny rok zakończył wzrostem liczby rezerwacji. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie były sprawdzianem dla całej branży. Sprawdzianem trudnym, ale zdanym. Touroperatorzy potrafią zapewnić klientom opiekę i bezpieczny powrót do kraju w nieprzewidzianych sytuacjach – zwraca uwagę Mateusz Jarzębowicz z Travelplanet.pl.

– Na podium najpopularniejszych kierunków niezmiennie pozostają Turcja, Egipt i Grecja. Jednym z ciekawszych trendów był dynamiczny wzrost zainteresowania Hiszpanią. Kierunek kojarzony dotąd z wyjazdami na własną rękę zdobywa coraz więcej klientów biur podróży. Pakiet z bezpośrednim przelotem, transferem i opieką organizatora upraszcza podróż i ułatwia kontrolowanie kosztów.

Rok 2026 był także momentem, w którym AI na dobre wkroczyła do turystyki. Firmy wykorzystują ją do analizowania danych, personalizowania oferty i optymalizowania procesów. Coraz więcej klientów od rozmowy z AI zaczyna planowanie urlopu. Dla branży to nowe wyzwanie: marki muszą być widoczne nie tylko w wyszukiwarkach, ale i w odpowiedziach sztucznej inteligencji.

Technologia ułatwia wybór, ale nie zastąpi zaufania. Rola wakacyjnych doradców pozostaje kluczowa. Rozmowa z osobą, która zna kierunki, hotele i realia podróży, daje poczucie bezpieczeństwa. Dzielenie się doświadczeniem człowieka z człowiekiem nadal ma ogromną wartość.

Widać też dalsze rozciąganie się sezonu – coraz więcej ludzi wyjeżdża w innych miesiącach niż lipiec i sierpień, licząc na niższe ceny, łagodniejszą pogodę, ale i spokojniejszych kurortów. To dobry sygnał: rynek rośnie nie tylko skalą, ale też dojrzewa.

Grzegorz Bosowski: Polacy stawiają na bezpieczne wakacje z biurami podróży

– Sytuacja polityczna na świecie, w tym konflikt w Zatoce Perskiej i wyższe ceny paliw lotniczych, a co za tym idzie, wzrost cen wycieczek sprawiły, że dynamika sprzedaży tego sezonu wakacyjnego była niższa niż w ostatnich latach. Polska branża turystyczna ma jednak ugruntowaną pozycję, a zainteresowanie zorganizowanym wypoczynkiem za granicą jest nadal duże – komentuje prezes Fly.pl Grzegorz Bosowski.

– Tegoroczne wakacje nie przyniosły większych niespodzianek. Ponownie triumfowała Turcja. Polacy mają do tego kierunku duże zaufanie ze względu na korzystny stosunek jakości oferty do jej ceny. Tym razem nieco słabszy sezon zanotował Egipt, zwłaszcza Szarm el-Szejk. Część klientów podchodziła ostrożnie do wypoczynku w tej części świata, wybierając regiony oddalone od stref konfliktu, czyli Hurghadę, Marsa Alam czy też zyskujący na popularności Egipt Północny.

Stabilny udział w sprzedaży miały za to kierunki europejskie, takie jak Grecja, Bułgaria, Hiszpania, Albania i Włochy, będące tego lata beneficjentami sytuacji politycznej. W statystykach Fly.pl pozytywnie wyróżniła się też ponownie Tunezja. Kierunek w ostatnich latach zyskuje uznanie naszych klientów.

Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawiła, że część klientów wstrzymała swoje plany wakacyjne, oczekując na rozwój sytuacji, a część turystów zrezygnowała z zagranicznych wycieczek. Po dobrym początku roku, w marcu i kwietniu odnotowaliśmy spadek zainteresowania wyjazdami. Klienci odkładali decyzje zakupowe i czekali z rezerwacją do ostatniej chwili, dlatego wysoki udział w sprzedaży Fly.pl stanowiły wyjazdy last minute.

Tegoroczna dynamika wzrostu nie jest tak duża jak w ubiegłym roku, ale jestem zadowolony z osiąganych obecnie wyników. Postrzegam sytuację na naszym rynku jako ustabilizowaną. Polacy chętnie korzystają z ofert biur podróży, stawiając większy nacisk na komfortowe i bezpieczne wyjazdy. Z optymizmem patrzę na kolejne miesiące i liczę na dobrą końcówkę sezonu.

Katarzyna Hauton: Podróżnicy cenią sobie komfort

– Wakacje pokazały, że Polacy z jednej strony pozostają wierni sprawdzonym kierunkom, ale z drugiej coraz częściej poszukują nowych miejsc. Włochy, Hiszpania czy Grecja od lat są gwarancją udanego urlopu, ale tak dynamiczny wzrost zainteresowania Albanią i Bułgarią udowadnia, że mapa wakacyjnych wyborów stale się poszerza – zapewnia szefowa marki w eSky.pl Katarzyna Hauton.

– Widzimy również, że podróżnicy zwracają dużą uwagę na jakość wypoczynku. Polacy coraz bardziej cenią sobie komfort. Dynamicznie rośnie udział all-inclusive w rezerwacjach, zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybieranych hoteli. Udział obiektów cztero- i pięciogwiazdkowych przekroczył już 50 procent.

Rosnąca liczba rezerwacji i różnorodność sposobów organizowania wypoczynku wskazują, że współczesny podróżnik chce przede wszystkim mieć wybór i możliwość dopasowania wakacji do swoich oczekiwań. Współpraca eSky.pl z ponad 500 liniami lotniczymi i dziesiątkami tysięcy hoteli na całym świecie umożliwia dostosowanie wyjazdu do swoich potrzeb.

*Raport „Zagraniczne wakacje Polaków 2026” powstał głównie na podstawie danych sieci agentów turystycznych, jak Fly.pl, Travelplanet.pl, Wakacje.pl i Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, ale także Airbnb, Booking.com i eSky.pl oraz Związku Regionalnych Portów Lotniczych i Polskich Portów Lotniczych.