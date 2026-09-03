Azory znane są z obfitej roślinności, której sprzyja wulkaniczna gleba, wilgotność i stała temperatura
Archipelag dziewięciu wulkanicznych wysp w sercu Atlantyku to odpowiedź na rosnący popyt wśród turystów na chłodniejsze kierunki – pisze w komunikacie zapowiadającym nowy kierunek touroperator. W lipcu średnia temperatura wynosi tu około 22 stopni Celsjusza. Kierunek znakomicie wpisuje się więc w trend zwany coolcation, a zarazem jest też dobrym celem podróży dla miłośników slow travel.
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Oprócz przelotów Itaka oferuje noclegi w pięciu hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych na wyspie Terceira. Wśród nich są obiekty położone nad oceanem, w pobliżu miasta Angra do Heroísmo, a także kameralny Azores Book Hotel, urządzony w XVIII-wiecznym budynku z biblioteką gromadzącą około pięciu tysięcy książek – wyjaśnia biuro podróży.
Terceira to wyspa soczyście zielona, z wulkanicznymi kraterami. Jej symbolem są kwitnące hortensje, a wśró jej atrakcji są naturalne baseny lawowe w Biscoitos, punkty widokowe Serra do Cume i wnętrze dawnego wulkanu Algar do Carvão. „Warto także odwiedzić Angra do Heroísmo, zabytkową stolicę wyspy wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kolorowe uliczki, barokowe kościoły, kawiarnie i widok na zatokę tworzą miasto, które najlepiej poznaje się bez pośpiechu” – pisze organizator.
Tym, którzy chcą zobaczyć więcej niż jedną wyspę Itaka proponuje wycieczki objazdowe. „Z Azora na Azora” prowadzi przez Terceirę, Faial, São Jorge i Pico. Z kolei program wycieczki „Azory i wieloryby” pozwala poznać Terceirę, wziąć udział w rejsie w poszukiwaniu wielorybów i delfinów, odwiedzić Ilhéus das Cabras (Kozie Wyspy), wykąpać się w naturalnych basenach lawowych Biscoitos i gotować z lokalną rodziną azorskie potrawy.
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„Azory można również zwiedzać samodzielnie w formule fly & drive, łącząc pobyt w hotelu z odkrywaniem wyspy wynajętym samochodem” – zachęca Itaka.
- Dotychczas Azory były dostępne dzięki połączeniom regularnych linii lotniczych. W sezonie lato 2027 startujemy z bezpośrednim połączeniem czarterowym z Warszawy na Terceirę. Stawiamy, jak zawsze, na wysokiej klasy hotele i autorskie programy wycieczek, które łączą wypoczynek z odkrywaniem uroków wysp i otaczającego ich oceanu – mówi wiceprezes Itaki Piotr Henicz, cytowany w komunikacie.
Itaka organizuje loty czeską linią czarterową Smartwings z Warszawy na Terceirę. Pierwszy rejs odbędzie się 15 czerwca a ostatni 28 września 2027 roku.
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