Archipelag dziewięciu wulkanicznych wysp w sercu Atlantyku to odpowiedź na rosnący popyt wśród turystów na chłodniejsze kierunki – pisze w komunikacie zapowiadającym nowy kierunek touroperator. W lipcu średnia temperatura wynosi tu około 22 stopni Celsjusza. Kierunek znakomicie wpisuje się więc w trend zwany coolcation, a zarazem jest też dobrym celem podróży dla miłośników slow travel.

Reklama Reklama

Nocowanie w bibliotece

Oprócz przelotów Itaka oferuje noclegi w pięciu hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych na wyspie Terceira. Wśród nich są obiekty położone nad oceanem, w pobliżu miasta Angra do Heroísmo, a także kameralny Azores Book Hotel, urządzony w XVIII-wiecznym budynku z biblioteką gromadzącą około pięciu tysięcy książek – wyjaśnia biuro podróży.

Terceira to wyspa soczyście zielona, z wulkanicznymi kraterami. Jej symbolem są kwitnące hortensje, a wśró jej atrakcji są naturalne baseny lawowe w Biscoitos, punkty widokowe Serra do Cume i wnętrze dawnego wulkanu Algar do Carvão. „Warto także odwiedzić Angra do Heroísmo, zabytkową stolicę wyspy wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kolorowe uliczki, barokowe kościoły, kawiarnie i widok na zatokę tworzą miasto, które najlepiej poznaje się bez pośpiechu” – pisze organizator.

Podglądanie wielorybów i gotowanie azorskich potraw

Tym, którzy chcą zobaczyć więcej niż jedną wyspę Itaka proponuje wycieczki objazdowe. „Z Azora na Azora” prowadzi przez Terceirę, Faial, São Jorge i Pico. Z kolei program wycieczki „Azory i wieloryby” pozwala poznać Terceirę, wziąć udział w rejsie w poszukiwaniu wielorybów i delfinów, odwiedzić Ilhéus das Cabras (Kozie Wyspy), wykąpać się w naturalnych basenach lawowych Biscoitos i gotować z lokalną rodziną azorskie potrawy.

Czytaj więcej Biura Podróży Kolejna rekordowa gwarancja Itaki. To już 645 milionów złotych 645 milionów złotych wynosi gwarancja ubezpieczeniowa biura podróży Itaka na nowy sezon. To największa gwarancja na rynku i największa w historii I...

„Azory można również zwiedzać samodzielnie w formule fly & drive, łącząc pobyt w hotelu z odkrywaniem wyspy wynajętym samochodem” – zachęca Itaka.

- Dotychczas Azory były dostępne dzięki połączeniom regularnych linii lotniczych. W sezonie lato 2027 startujemy z bezpośrednim połączeniem czarterowym z Warszawy na Terceirę. Stawiamy, jak zawsze, na wysokiej klasy hotele i autorskie programy wycieczek, które łączą wypoczynek z odkrywaniem uroków wysp i otaczającego ich oceanu – mówi wiceprezes Itaki Piotr Henicz, cytowany w komunikacie.

Itaka organizuje loty czeską linią czarterową Smartwings z Warszawy na Terceirę. Pierwszy rejs odbędzie się 15 czerwca a ostatni 28 września 2027 roku.