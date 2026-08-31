Gwarancję, jak co roku, wystawił touroperatorowi polski oddział firmy ubezpieczeniowej ERGO Reiseversicherung, wiodący ubezpieczyciel w dziedzinie turystyki.

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Gwarancja będzie obowiązywać od 16 września 2026 roku do 15 września 2027 roku. W porównaniu z poprzednim sezonem jej wartość wzrosła o 87 milionów złotych, obecnie jeszcze obowiązujące zabezpieczenie wystawione rok temu opiewa na 558 milionów złotych. Zmiana wynosi więc 15,6 procent, rok do roku.

"Znaczący wzrost odzwierciedla dynamiczny rozwój firmy i rosnącą liczbę obsługiwanych klientów" - podkreśla w komunikacie touroperator.

Trzy największe gwarancje biur podróży

Gwarancja Itaki jest największym tego typu zabezpieczeniem na polskim rynku. Drugim pod względem wielkości jest gwarancja biura podróży TUI (612 milionów złotych), a trzecim zabezpieczenie biura podróży Rainbow (500 milionów złotych).

Gwarancja zabezpiecza klientów biura podróży na wypadek jego niewypłacalności. Mogą wtedy liczyć na opłacenie kontynuowania imprezy turystycznej lub powrotu do kraju albo zwrot wpłat wniesionych za imprezę turystyczną, która nie doszła do skutku albo zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

Itaka jest największym biurem podróży w Polsce. W zeszłym roku zorganizowała zagraniczny wypoczynek 1,3 miliona Polaków (a licząc z klientami w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – 1,83 miliona), jej obroty sięgnęły wtedy 5,35 miliarda złotych (7,34 miliarda w Europie).