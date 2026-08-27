– W segmencie wycieczek egzotycznych na polskim rynku nasza firma jest niekwestionowanym królem – zapewnia prezes biura podróży Rainbow Maciej Szczechura, cytowany w komunikacie zapowiadającym plany touroperatora wyjazdów do dalekich krajów na 2027 rok. – Oferta na nadchodzący sezon letni jest jeszcze bardziej różnorodna – rozwijamy zarówno zupełnie nowe kierunki i poszerzamy możliwości podróżowania do miejsc, które nasi klienci już znają i cenią. Większa obecność kierunków w Azji Środkowo-Wschodniej odpowiada na rosnące zainteresowanie tą częścią świata, z kolei USA i Meksyk to cel podróży osób szukających dalszych, bardziej zróżnicowanych i nieoczywistych wrażeń – dodaje.

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Azja przyciąga coraz więcej turystów

Azja jest obecnie najchętniej wybieranym kierunkiem przez turystów z całego świata, w tym także z Polski. Dlatego Rainbow mocno rozszerza program wycieczek po tym kontynencie. Szczególny nacisk kładzie na Azję Środkową – między innymi łącząc objazdy po Uzbekistanie z Kirgistanem, Turkmenistanem, Tadżykistanem i Indiami w ramach takich programów między innymi jak „Jedwabnym szlakiem przez Uzbekistan, Kirgistan i Kazachstan”, „Szlak Wschodnich Legend: Uzbekistan i Turkmenistan”, „Orientalna Mozaika: Indie i Uzbekistan” – czytamy w komunikacie.

– Z Polski mamy bezpośrednie połączenia lotnicze z Uzbekistanem i Kazachstanem, co zapewnia większe bezpieczeństwo logistyczne i komfort podróżujących. Mocno rozwijanym przez nas kierunkiem jest także Mongolia, w której oferujemy dwa bogate i atrakcyjne programy wycieczek „Tajemnice Mongolii – śladami imperium Czyngis Chana” i „Śladami wielkich chanów – od Ułan Bator do Karakorum”. Oba nasi klienci oceniają bardzo wysoko, liczymy więc na jeszcze większe zainteresowanie – wyjaśnia dyrektorka działu produktu w Rainbow Marta Nowak.

Rainbow wzmocnił też swoje programy w Tajlandii i Wietnamie, a „szczególnie atrakcyjne nowości czekają na polskich turystów zainteresowanych podróżą do Japonii”. W samej Japonii Rainbow oferuje cztery programy wycieczek objazdowych i jeden łączony z Koreą, a także jeden łączony z Chinami. Co więcej, od tego roku dostępne są także programy z odwiedzinami na Okinawie, a od 2027 roku będą w nich też wyspy Kiusiu i Hokkaido.

„Niezmiennie w ofercie dostępne są także wycieczki objazdowe po Indiach, Nepalu i Sri Lance. A zdecydowanie najpopularniejszym azjatyckim kierunkiem – zarówno pod kątem liczby klientów, jak również pod kątem liczby dostępnych programów wycieczek są Chiny”.

W długi, egzotyczny rejs po Karaibach i wokół południa Afryki

W porównaniu z sezonem 2026 Rainbow zwiększy na 2027 rok liczbę rejsów i tras oferowanych rejsów morskich. Szczególnie interesujące mogą być rejsy po Karaibach, które zaczynają się i kończą w USA lub na jednej z karaibskich wysp. To może być niebanalne połączenie wypoczynku na pokładzie komfortowego statku i aktywnego zwiedzania, gdy statek dobija do brzegu – zachęca w komunikacie touroperator.

Zachwala też „atrakcyjne rejsy” na południu Afryki, obejmujące Namibię, Botswanę i RPA.

Jak dodaje, z racji dużego zainteresowania wyjazdami do Kenii programy wycieczek znanych z tegorocznego sezonu pozostaną w jego ofercie także latem przyszłego roku. „Klienci podróżujący lotami czarterowymi z Warszawy i Katowic mogą liczyć na sprawdzone wycieczki – safari, w tym 'Kenia i Tanzania - w poszukiwaniu źródeł Nilu' czy 'Kenia classic'”.

Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada

Oprócz wspomnianych już rejsów obejmujących wybrzeża Hondurasu, Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Kanady – Ameryka Północna w ofercie biura podróży Rainbow znajduje się także w formie wycieczek objazdowych i wyjazdów wypoczynkowych. W nadchodzącym sezonie w Rainbow klienci odnajdą wiele różnorodnych programów obejmujących USA – od „klasycznych”, największych atrakcji na wschodzie i zachodzie – „po programy bardziej niszowe, tematyczne, pogłębione – w tym m.in. śladami rock’n’rolla, parki narodowe czy też dziki zachód”.

– Egzotyka to przede wszystkim przygody – najciekawsze zakątki świata, dzika przyroda, ale często też atrakcje i szlaki turystyczne, jakich nie znajdzie się na liście tych najpopularniejszych, odwiedzanych przez wszystkich. To zdecydowanie wyjazdy, o których wspomnienia zostają z nami do końca życia. Cieszę się, że Rainbow na kolejny sezon może zaproponować tak ciekawą ofertę – zachęca Maciej Szczechura.