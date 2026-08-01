Skonsolidowane przychody spółek z grupy kapitałowej Rainbow Tours, a więc pochodzące z biura podróży oraz z sieci greckich hoteli White Olive i rumuńskiego touroperatora Paralela 45 Turism, wyniosły w czerwcu 620,8 miliona złotych, co oznaczało wzrost rok do roku 20,8 procent (513,9 miliona złotych rok wcześniej).

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Czytaj więcej Biura Podróży Rainbow odnotowuje wzrost zainteresowania jego wyjazdami letnimi Zarząd spółki Rainbow Tours informuje, że jego biuro podróży, Rainbow, sprzedało do końca kwietnia prawie 356 tysięcy wyjazdów na tegoroczny sezon...

Pierwsze półrocze z dodatnim wynikiem w przychodach

A jak te wyniki wpłynęły na całe półrocze? Przychody za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku zamknęły się sumą 1,906 miliona złotych. W porównaniu z tym samym okresem 2025 roku, w którym przychody spółki ze sprzedaży wyniosły 1,802 miliona złotych, oznaczało to w raportowanym okresie wzrost sprzedaży o około 5,8 procent.

Z kolei skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Rainbow ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku wyniosły 2,041 miliona złotych, co w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku (wtedy jeszcze Grupa nie była właścicielem spółki rumuńskiej), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 1,857 miliona złotych. Oznacza to, że w pierwszym półroczu sprzedaż wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy była większa, licząc rok do roku, o 9,9 procent.

Przybywa klientów w biurze podróży Rainbow

Wcześniej Rainbow informował, że na lato (wycieczki realizowane od kwietnia do października 2026 roku) sprzedał od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 30 czerwca tego roku 511,9 tysiąca wycieczek, co oznaczało wzrost o około 6,6 procent w porównaniu ze stanem rezerwacji na 30 czerwca 2025 roku, kiedy to zanotował przedsprzedaż na poziomie 480,4 tysiąca klientów.

W ostatni czwartek firma rozpoczęła sprzedaż kolejnego sezonu – lata 2027.