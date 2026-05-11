Maciej Szczechura przyznaje, że biuro podróży musi "przygotować się na okres bardziej umiarkowanego wzrostu"
To suma imprez turystycznych sprzedanych od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 30 kwietnia 2026 roku. Taka liczba oznacza wzrost o około 9,1 procent w porównaniu z przedsprzedażą oferty sezonu lato 2025. Rok temu o tej porze Rainbow zanotował bowiem sprzedaż imprez turystycznych na poziomie 326 tysięcy.
Jak komentuje prezes Maciej Szczechura w mediach społecznościowych, popyt na wyjazdy z biurem podróży jest stabilny, mimo „zmieniającego się otoczenia rynkowego” i dodaje, że firma kładzie „większy nacisk na efektywność operacyjną”.
– Mimo dynamicznych zmian na rynku zainteresowanie ofertą wyjazdową utrzymuje się na wysokim poziomie, a liczba rezerwacji na sezon letni rośnie. Spółka koncentruje się na dostosowaniu oferty do bieżącego popytu, dywersyfikowaniu kierunków i utrzymaniu dyscypliny kosztowej. To podejście pozwala zachować stabilność działalności i przygotować się na okres bardziej umiarkowanego wzrostu – wyjaśnia Szczechura.
Wyniki finansowe przedsprzedaży zarząd Rainbowa będzie mógł podsumować dopiero w informacjach o przychodach ze sprzedaży w okresie od kwietnia do października 2026 roku.
Przypomnijmy, że ostatnie dane ujawnione przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny mówiły o dużej fali rezygnacji przez klientów biur podróży z zawartych już umów na wyjazdy wakacyjne. Prawdopodobnie spowodowały je obawy o bezpieczeństwo i ostateczne koszty podróży związane z podwyżką cen paliwa na światowych rynkach.
W cały mroku 2025 Rainbow obsłużył 855,1 tysiąca klientów, o 6,2 procent więcej niż w roku 2024. Jego przychody z tego tytułu wyniosły prawie 4,6 miliarda złotych, a zysk netto 257,6 miliona złotych. Zarząd firmy postuluje wypłacenie akcjonariuszom z tej sumy 125,14 miliona złotych, co dałoby 8,6 złotego na akcję.
