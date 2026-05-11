To suma imprez turystycznych sprzedanych od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 30 kwietnia 2026 roku. Taka liczba oznacza wzrost o około 9,1 procent w porównaniu z przedsprzedażą oferty sezonu lato 2025. Rok temu o tej porze Rainbow zanotował bowiem sprzedaż imprez turystycznych na poziomie 326 tysięcy.

Jak komentuje prezes Maciej Szczechura w mediach społecznościowych, popyt na wyjazdy z biurem podróży jest stabilny, mimo „zmieniającego się otoczenia rynkowego” i dodaje, że firma kładzie „większy nacisk na efektywność operacyjną”.

Rośnie liczba klientów zainteresowanych wakacjami z Rainbowem

– Mimo dynamicznych zmian na rynku zainteresowanie ofertą wyjazdową utrzymuje się na wysokim poziomie, a liczba rezerwacji na sezon letni rośnie. Spółka koncentruje się na dostosowaniu oferty do bieżącego popytu, dywersyfikowaniu kierunków i utrzymaniu dyscypliny kosztowej. To podejście pozwala zachować stabilność działalności i przygotować się na okres bardziej umiarkowanego wzrostu – wyjaśnia Szczechura.

Wyniki finansowe przedsprzedaży zarząd Rainbowa będzie mógł podsumować dopiero w informacjach o przychodach ze sprzedaży w okresie od kwietnia do października 2026 roku.

Przypomnijmy, że ostatnie dane ujawnione przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny mówiły o dużej fali rezygnacji przez klientów biur podróży z zawartych już umów na wyjazdy wakacyjne. Prawdopodobnie spowodowały je obawy o bezpieczeństwo i ostateczne koszty podróży związane z podwyżką cen paliwa na światowych rynkach.

W cały mroku 2025 Rainbow obsłużył 855,1 tysiąca klientów, o 6,2 procent więcej niż w roku 2024. Jego przychody z tego tytułu wyniosły prawie 4,6 miliarda złotych, a zysk netto 257,6 miliona złotych. Zarząd firmy postuluje wypłacenie akcjonariuszom z tej sumy 125,14 miliona złotych, co dałoby 8,6 złotego na akcję.