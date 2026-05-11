Jak wynika z podsumowania przygotowanego przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, spółkę zarządzającą tym lotniskiem, w kwietniu 2026 roku odnotowano wzrost ruchu w segmencie połączeń regularnych. Linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, LOT, Air Dolomiti/Lufthansa i Corendon Airlines przewiozły łącznie 355 650 pasażerów – o 78 761 więcej (+28,44 procent) niż w kwietniu 2025 roku.

Reklama Reklama

Z oferty lotów wakacyjnych, obsługiwanych na zlecenie biur podróży, skorzystało 129 439 pasażerów, czyli o 18 150 mniej (-12,3 procent) niż rok wcześniej. W minionym miesiącu w Katowice Airport odnotowano 4 048 startów i lądowań statków powietrznych, czyli o 322 więcej (+8,64 procent) niż rok wcześniej.

Ruch rozkładowy w górę, czartery w dół

Od początku roku do końca kwietnia na katowickim lotnisku obsłużono łącznie 1 618 826 pasażerów, czyli o 103 028 więcej (+6,8 procent) w porównaniu z pierwszymi czterema miesiącami 2025 roku. W rejsach regularnych odnotowano 1 043 436 osób – o 108 991 więcej (+11,66 procent) niż rok wcześniej – a w lotach wakacyjnych 565 906 podróżnych, czyli o 2 879 więcej (+0,5 procent) niż w tym samym czasie w 2025 roku.

Wojna w Zatoce Perskiej popsuła plany biur podróży

– Zgodnie z naszymi przewidywaniami w kwietniu ruch pasażerski wrócił na ścieżkę wzrostu, choć źródła tej dynamiki ułożyły się inaczej niż rok temu – komentuje cytowany w komunikacie lotniska jego prezes Artur Tomasik. – Mocnym filarem okazała się siatka połączeń regularnych. Spadek ruchu czarterowego w kwietniu wynika z ograniczenia przez touroperatorów programów na kierunkach wrażliwych geopolitycznie i ostrożniejszego i opóźnionego startu sezonu letniego – dodaje.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 roku z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 7,3 mln pasażerów. Prognoza na 2026 rok zakłada obsłużenie około 7,9 mln podróżnych.