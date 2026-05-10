Ranking przygotowuje Auto Camper Service International (ACSI) — holenderska organizacja specjalizująca się w informacji turystycznej dla osób korzystających z kempingów i podróżujących kamperami po Europie. Jej zielone przewodniki i system ocen są dobrze rozpoznawalne wśród europejskich kempingowiczów, a przyznawane przez nią nagrody należą do najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży.

Camp 66 zdobył tytuł najlepszego kempingu w Polsce w ACSI Awards już drugi raz Foto: Camp 66

Camp 66 został uznany za najlepszy kemping w Polsce w kategorii „Best campsite per country”, czyli „Najlepszy kemping w danym kraju”. Jak podaje ACSI, głosowanie trwało od września 2025 roku do stycznia 2026 roku. W tegorocznej edycji oddano prawie 100 tysięcy głosów, a nagrody przyznano obiektom w 24 krajach Europy. ACSI Awards obejmuje między innymi takie kategorie jak najlepszy kemping, kemping przyjazny dzieciom, kemping przyjazny psom, basen roku, miejsca dla kamperów, sanitariaty oraz kemping dla miłośników wędrówek.

Camp 66 leży na trzyhektarowym, ogrodzonym i monitorowanym terenie z widokiem na Śnieżkę. To całoroczny kemping nastawiony na spokojny wypoczynek, bliskość natury i aktywne spędzanie czasu. Obiekt oferuje 80 miejsc dla kamperów i namiotów, w tym 42 stanowiska z prądem, do tego pięć domków z bali dla 2–6 osób oraz namioty wojskowe.

Do dyspozycji gości są m.in. sanitariaty, kuchnia, świetlica, restauracja, wifi, plac zabaw, sezonowy basen, pralnia i miejsce na ognisko.

Ze względu na popularność, szczególnie w sezonie oraz podczas długich weekendów, rezerwacji lepiej dokonywać z wyprzedzeniem. Ceny w 2026 roku zaczynają się od 40–48 złotych za parcelę, do tego doliczana jest opłata za osobę dorosłą 25–29 złotych i za prąd 30–50 złotych. Z kolei domek z bali kosztuje od 400 do 700 złotych za dobę, w zależności od sezonu i liczby osób.

Turyści z całej Europy zagłosowali na Karkonosze i ich kemping

Wyróżnienie ma szczególne znaczenie, ponieważ nie jest to ranking redakcyjny, ale wynik głosowania samych turystów. W plebiscycie uczestniczyli kempingowicze i miłośnicy karawaningu z całej Europy, którzy wybierali najlepsze obiekty w dziewięciu kategoriach. Dodatkowo przyznano nagrody dla najlepszego kempingu w poszczególnych krajach.

Właścicielka obiektu, Magdalena Siemaszko-Arcimowicz, z satysfakcją przyjęła werdykt — tym bardziej, że Camp 66 zdobył tytuł najlepszego kempingu w Polsce w ACSI Awards już drugi raz, po wyróżnieniu w 2024 roku. Jak podkreśla, sukces obiektu pokazuje, że Karkonosze mogą konkurować o turystów z regionami od lat kojarzonymi z aktywną formą spędzania czasu i korzystania z noclegów w kempingach i kamperach.

Sukces kempingu ze Ścięgien pokazuje, że Polska coraz mocniej zaznacza swoją obecność na europejskiej mapie turystyki kempingowej i karawaningowej. Dotychczasowy wizerunek kraju opartego na city breakach, kulturze i zabytkach ewoluuje, oferując coraz wyższy standard osobom podróżującym kamperami czy szukającym wypoczynku blisko natury.

Francja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja z najlepszymi kempingami

W zestawieniu ACSI Awards 2026 znalazły się również znane obiekty z krajów o silnych tradycjach kempingowych. Wśród wyróżnionych były między innymi Esterel Caravaning we Francji i La Ballena Alegre Costa Brava w Hiszpanii w kategorii najlepszego kempingu, Camping Waldviertel w Austrii i Papafigo Camping w Chorwacji wśród najlepiej ocenianych małych kempingów, a także Valkanela w Chorwacji i La Quercia we Włoszech jako obiekty szczególnie atrakcyjne dla rodzin z dziećmi.

Nagrody trafiły też do obiektów wyróżniających się konkretną infrastrukturą i ofertą. W kategorii kempingów przyjaznych psom doceniono Prümtal-Camping Oberweis w Niemczech i Camping Bij de Bronnen w Niderlandach. Wyróżnienia otrzymały również Camping & Resort Sangulí Salou w Hiszpanii i Camping Terme Čatež w Słowenii za baseny, Camping Village de la Guyonnière we Francji i Camping Brunner am See w Austrii za miejsca dla kamperów oraz Camping & Ferienpark Falkensteinsee w Niemczech i Valamar Camping Lanterna w Chorwacji za sanitariaty.

Na tym tle wyróżnienie dla Camp 66 ma wymiar nie tylko lokalny, ale także promocyjny. Pokazuje, że także polskie obiekty kempingowe mogą konkurować z uznanymi kempingami z Francji, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Niemiec czy Niderlandów — krajów od lat kojarzonych z wysokim poziomem turystyki kempingowej.