Grecja jest na finiszu prac nad specjalnym planem zagospodarowania przestrzennego dla turystyki, który może istotnie zmienić model rozwoju branży i zasady funkcjonowania rynku najmu krótkoterminowego, donosi portal Greek Travel Pages.

Dokument, nad którym prace trwały niemal dekadę, ma zostać zatwierdzony po Wielkanocy w formie wspólnej decyzji ministerstw środowiska i turystyki.

Zrównoważony rozwój i ochrona mieszkańców

Celem reformy jest bardziej zrównoważony rozwój sektora, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców regionów turystycznych.

Kluczowym elementem planu będzie wprowadzenie kategorii „kierunków nasyconych”, czyli obszarów, w których ruch turystyczny przekroczył poziomy uznawane za zrównoważone.

Najbardziej obciążone kierunki pod lupą

Do tej grupy mają zostać zaliczone między innymi Santoryn, Mykonos, Rodos, Korfu i Zakintos. W tych miejscach rozważane jest wprowadzenie zakazu przekształcania nowych nieruchomości mieszkalnych w obiekty najmu krótkoterminowego poprzez ograniczenia w wydawaniu pozwoleń budowlanych.

Celem jest odciążenie tamtejszych rynków mieszkaniowych, na których dostępność lokali dla mieszkańców i pracowników branży turystycznej jest coraz bardziej ograniczona.

Limity noclegów i kontrola podaży

Plan zakłada także wprowadzenie limitów liczby miejsc noclegowych, szczególnie na Cykladach. Według najnowszych informacji mogą one zostać obniżone o 20–30 procent w stosunku do założeń z 2024 roku. Ograniczenia mają objąć nie tylko najpopularniejsze wyspy, ale także mniejsze i rozwijające się kierunki, które w ostatnich latach odnotowały dynamiczny wzrost ruchu turystycznego.

Nowe regulacje mają również wspierać bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego poprzez kierowanie inwestycji do mniej rozwiniętych regionów. Strategia ta zakłada rozwój alternatywnych form turystyki, w tym segmentów tematycznych i zrównoważonych.

Fundament nowego modelu turystyki

Władze podkreślają, że uporządkowanie rynku najmu krótkoterminowego, rozwijanego między innymi przez takie platformy jak Airbnb, jest kluczowe dla stabilizacji cen najmu i poprawy dostępności mieszkań.

Nowe ramy prawne mają wprowadzić jasne zasady w szybko rosnącym segmencie i stworzyć fundament dla bardziej uporządkowanego i zrównoważonego modelu turystyki w całym kraju.