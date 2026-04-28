Sąd w Paryżu skazał firmę zarządzającą nieruchomościami na karę 585 tysięcy euro za nielegalne przekształcenie budynku w 9. dzielnicy, w rejonie Montmartre'u, w obiekt przeznaczony na wynajem turystyczny. Sprawa dotyczy nieruchomości zakupionej w 2022 roku, w której wcześniej znajdowały się mieszkania socjalne. Już rok później budynek został bez wymaganych zezwoleń przekształcony w obiekt z 11 apartamentami przeznaczonymi na najem krótkoterminowy.

Wysokie kary w Paryżu za nieprzestrzeganie przepisów o najmie krótkoterminowym

Zgodnie z francuskim prawem każda zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na cele turystyczne wymaga zgody administracyjnej, jednak – jak ubolewają władze – przepisy te są często ignorowane. Miasto szacuje, że liczba nielegalnych ofert najmu krótkoterminowego sięga tu 25 tysięcy, co zdaniem urzędników pogłębia kryzys mieszkaniowy w stolicy.

W omawianej sprawie sąd nakazał natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia wynajmu wakacyjnego. W wypadku niewykonania wyroku właścicielowi grożą dodatkowe kary w wysokości 1000 euro dziennie za każdy lokal, co w skali całego budynku oznaczałoby 11 tysięcy euro dziennie.

Nowy mer Emmanuel Grégoire określił orzeczenie jako przełomowe i zapowiedział dalsze zaostrzenie polityki wobec najmu krótkoterminowego. W planach są między innymi wyższe podatki dla drugich mieszkań, możliwość przejmowania pustostanów i powołanie specjalnej „brygady ochrony zasobów mieszkaniowych”, która ma liczyć 150 osób i zajmować się kontrolowaniem rynku.

Dane pokazują rosnącą skalę działań miasta. W 2024 roku nałożono kary o łącznej wartości 1,3 miliona euro, rok później było to już 2,4 miliona euro, a tylko w pierwszym kwartale 2026 roku kwota ta zbliżyła się do miliona euro.

Po igrzyskach liczba apartamentów w Paryżu spadła

Polityka władz wpisuje się w szerszy trend obserwowany w europejskich metropoliach, które próbują ograniczać wpływ najmu krótkoterminowego na ceny mieszkań i strukturę dzielnic. Według danych miejskich liczba ofert krótkoterminowych w Paryżu spadła z 98 tysięcy w 2024 roku do 60 tysięcy w 2025 roku, choć część tego spadku wiąże się z jednorazowym wzrostem podaży w okresie igrzysk olimpijskich, które przyciągnęły nowych właścicieli do tego segmentu rynku.

Decyzje władz budzą mieszane odczucia opinii publicznej – część ludzi popiera restrykcje jako konieczne w walce z kryzysem mieszkaniowym, inni wskazują na ryzyko naruszenia prawa własności i apelują o lepsze wykorzystanie zasobów należących do miasta.