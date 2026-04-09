Władze zamierzają uregulować status mieszkań wynajmowanych turystom
Ponad 90 procent mieszkań oferowanych turystom w Brukseli za pośrednictwem platformy Airbnb może być wynajmowanych nielegalnie – wynika z analizy regionalnego portalu BRUZZ, na który powołuje się portal VRT. Sprawa nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmian politycznych i zapowiedzi zaostrzenia regulacji rynku najmu krótkoterminowego.
Hiszpania nie cofa się w walce z nielegalnym najmem krótkoterminowym. Sąd w Madrycie oddalił wniosek Airbnb o wstrzymanie kary w wysokości 64 milio...
Nowy premier regionu stołecznego Brukseli, Boris Dilliès, odpowiedzialny również za turystykę, zapowiedział wzmocnienie przepisów i skuteczniejszy nadzór nad rynkiem mieszkań dla turystów. Władze chcą ograniczyć zjawisko nielegalnego wynajmu, które ich zdaniem negatywnie wpływa na dostępność mieszkań dla mieszkańców.
Zgodnie z przepisami wynajmowanie nieruchomości turystom dłużej niż trzy miesiące w roku wymaga zgłoszenia tego i uzyskania szeregu dokumentów – zarówno z urzędu ds. gospodarki i zatrudnienia, jak i administracji podatkowej.
Największą barierą jest uzyskanie tzw. zaświadczenia urbanistycznego, które potwierdza możliwość przekształcenia mieszkania w obiekt noclegowy. Lokalne władze często odmawiają jego wydania, argumentując to koniecznością ochrony rynku najmu długoterminowego. W efekcie wielu właścicieli decyduje się na działalność poza systemem.
Dane BRUZZ powstały na podstawie porównania liczby oficjalnie zarejestrowanych obiektów z ofertą dostępną na Airbnb. Różnica wskazuje, że zdecydowana większość wynajmów nie spełnia formalnych wymogów.
Spółka Airbnb Belgia zwraca uwagę na nadmierną złożoność procedur. Przedstawiciele platformy podkreślają, że trudności w uzyskaniu zezwoleń świadczą o niedostosowaniu systemu do realiów rynku. Firma deklaruje gotowość do dialogu z władzami, ale liczy na bardziej przejrzyste regulacje zgodne z zasadami europejskimi.
Airbnb oficjalnie wpisuje trend „destination dupes" do swojej strategii i promuje tańsze, mniej zatłoczone, ale wizualnie i kulturowo zbliżone do n...
Proces legalizacji najmu w Brukseli jest skomplikowany. Wymaga m.in. przedstawienia dokumentu tożsamości, zaświadczenia o niekaralności, ubezpieczenia, dokumentów potwierdzających prawo własności lub zgodę właściciela, certyfikatów przeciwpożarowych, pozwolenia budowlanego, planu lokalu i jego zdjęć. W wypadku współwłasności konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a firm – także dokumentów rejestrowych i potwierdzenia zarządzania obiektem.
Po uzyskaniu zgody operator ma 31 dni na zgłoszenie działalności do administracji podatkowej i opłacanie podatku turystycznego, który wynosi obecnie od 4 do 5 euro za noc.
Zapowiadane zmiany mogą istotnie wpłynąć na rynek najmu krótkoterminowego w Brukseli, a także stać się punktem odniesienia dla innych europejskich miast zmagających się z podobnymi wyzwaniami.
