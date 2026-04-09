Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła zrewidowaną dyrektywę o imprezach turystycznych, kończąc tym samym wieloletni proces legislacyjny. Jak zauważa Europejskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych i Biur Podróży (ECTAA), nowe regulacje wprowadzają bardziej przejrzyste i praktyczne ramy funkcjonowania rynku turystyki zorganizowanej w Europie.
Nowa wersja dyrektywy zawiera szereg doprecyzowań i zmian, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony klientów biur podróży. Jedną z kluczowych modyfikacji jest uproszczenie definicji imprezy turystycznej i rezygnacja z koncepcji powiązanych usług turystycznych, która – zdaniem branży – niepotrzebnie komplikowała nabywanie usług turystycznych, nie niosąc korzyści dla klientów i firm.
ECTAA pozytywnie ocenia także, że w ostatecznej wersji nie znalazły się najbardziej kontrowersyjne propozycje Komisji Europejskiej, takie jak ograniczenia dotyczące przedpłat czy szeroka definicja tak zwanej. „trzygodzinnej imprezy turystycznej”.
– Nowa dyrektywa to krok w dobrym kierunku, zapewniający bardziej proporcjonalne i przejrzyste regulacje zarówno przedsiębiorstwom, jak i podróżnym. Nie odpowiada jednak w pełni na wyzwania związane z sytuacjami kryzysowymi – ocenia sekretarz generalny organizacji Eric Drésin.
Zdaniem ECTAA pierwotnym celem reformy było wyciągnięcie wniosków z doświadczeń pandemii COVID-19 i stworzenie ram lepiej dostosowanych do dużych zakłóceń w ruchu turystycznym. Ostateczny kształt przepisów tylko częściowo realizuje te założenia.
W kontekście trwającej niestabilności geopolitycznej, między innymi na Bliskim Wschodzie, branża wskazuje na potrzebę dalszego dopracowania regulacji, które umożliwią bardziej elastyczne i efektywne działanie w sytuacjach nadzwyczajnych – zarówno dla touroperatorów, agentów, jak i samych podróżnych.
ECTAA zapowiada, że zamierza współpracować z instytucjami unijnymi i państwami członkowskimi nad wdrażaniem przepisów z nowej dyrektywy, jak i udział w kolejnych pracach legislacyjnych. Celem ma być stworzenie regulacji spójnych, proporcjonalnych i adekwatnych do sytuacji kryzysowych.
Tekst dyrektywy ma zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Następnie państwa członkowskie będą miały 28 miesięcy na implementowanie nowych przepisów do prawa krajowego.
