W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 17 złotych – podaje w najnowszym komunikacie z badania ofert w biurach podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

To tylko niewielkie odbicie względem ruchu średniej ceny sprzed tygodnia, kiedy to spadła ona o 49 złotych. Wcześniej cena wzrosła o 35 złotych, spadła o 9 i 2 złote, wzrosła o 64 złote, spadła o 11 złotych i rosła o 45, 1, 20, 136, 43, 28, 47, 64 i 10 złotych.

Jeśli chodzi o największy wzrost średnich cen wycieczek w minionym tygodniu, to najbardziej był on widoczny w wypadku Sardynii – o 1024 złote, Kalabrii – o 349 złotych i Teneryfy – 206 złotych.

Z kolei największe zniżki cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała na ofertach wyjazdów na Costa de la Luz (poprzednio był tam najwyższy wzrost cen) – o 333 złote, Półwyspie Chalcydyckim – o 267 złotych i na Krecie – o 156 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu widać też na infografikach Traveldaty.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Trzy z pięciu ulubionych kierunków Polaków na podróże zorganizowane podrożały w ostatnim tygodniu, a dwie potaniały. W pierwszej grupie znalazły się Wyspy Kanaryjskie, Turcja i Egipt, a ich ceny wzrosły o 39, 36 i o 10 złotych. W drugiej były Bułgaria i Grecja a ich ceny spadły o 56 i o 40 złotych.

Rok temu wakacje były tańsze o 230 złotych

Porównanie średniej ceny imprez turystycznych z minionego tygodnia z ceną sprzed roku ujawniło w badaniu Traveldaty, że ta pierwsza była wyższa od drugiej o 229 złotych (tydzień temu różnica wyniosła 216 złotych).

Największe zwyżki cen wycieczek, porównując rok do roku, eksperci z Traveldaty wskazali w wypadku Lanzarote, Kosu i Dżerby – o 1125, 535 i 478 złotych. Z kolei największe spadki cen wyjazdów odnotowali na Malcie, Sycylii i Cyprze – o 597, 243 i 188 złotych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

„W minionym tygodniu średnie roczne wzrosty cen wycieczek nadal miały miejsce na wszystkich najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym zdecydowanie największe na Wyspach Kanaryjskich – o 521 złotych, mniejsze w Egipcie i Grecji – o 287 i 219 złotych, a najmniejsze w Turcji i Bułgarii – o 175 i 160 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano w Tunezji, Portugalii, i Hiszpanii kontynentalnej – o 418, 298 i 285 złotych, a mniejsze na Majorce, w Maroku i we Włoszech – po 108 i o zaledwie 2 złote. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast na Malcie, Cyprze i w Albanii – o 597, 188 i 57 złotych” – czytamy dalej w raporcie.

Autorzy analizy porównali też jak na koszty organizatorów wyjazdów zagranicznych mogły wpłynąć zmiany tak znaczących składników, jak cena paliwa lotniczego i pozycja złotego wobec euro i dolara. Jak piszą, cena paliwa lotniczego Jet-a1 wyniosła w ostatnim tygodniu 4,53 złotego za litr wobec 2,74 złotego za litr rok wcześniej, czyli była o 65,3 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem była wyższa o 70,2 procent, a przed dwoma tygodniami o 88,8 procent). Zarazem złoty pozostawał nieco silniejszy w uśrednionych rozliczeniach turystycznych, bo 1 procent (przed tygodniem był silniejszy o 0,7 procent, a przed dwoma tygodniami o 1,9 procent).

Jaki z tego wniosek? Wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nie sprzyjał organizatorom. Tym razem zawierał się w przedziale od +280 do +290 złotych (przed tygodniem wynosił między +230 a +240 złotych, a przed dwoma tygodniami od +240 do +250 złotych).

1500 złotych za Wyspy Kanaryjskie więcej

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W kolejnym rozdziale raportu jego autorzy skupiają uwagę na porównaniu cen, by wykazać, jak zmieniały się w ostatnich miesiącach w porównaniu z cenami zeszłorocznymi, tak aby uzyskać odpowiedź na pytanie, co się bardziej opłaca klientom biur podróży – kupowanie na początku czy sprzedaży (first minute), czy w ostatniej chwili (last minute). Doszli tym razem do wniosku, że „średnia cena wyjazdów sierpniowych [na] lato 2026 na początku sprzedaży first minute (czyli we wrześniu 2025) była o ponad 11 procent niższa od zeszłorocznej średniej ceny last minute wyjazdów na sierpień 2025. Oznacza to, że klienci, którzy wykupili oferty sierpniowe 2026 niewiele ponad pół roku temu, kupili je średnio około 600 złotych za osobę (czyli 1200 zł za dwie osoby) taniej niż gdyby kupowali zeszłoroczną ofertę last minute w lipcu 2025”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

„Od początku sprzedaży ofert first minute na lato 2026 roku średnia cena tych wyjazdów rośnie i obecnie osiągnęła już poziom cen z zeszłorocznych ofert last minute. Oznacza to, że klienci biur podróży kupując oferty first minute we wrześniu, październiku i listopadzie 2025 roku, nie tylko płacili średnio od około 1000 do 1200 złotych mniej za dwie osoby, niż gdyby kupowali oferty w zeszłorocznej ofercie last minute, ale również zaoszczędzili po około od 1000 do 1200 złotych za dwie osoby, niż gdyby kupowali te oferty teraz” – czytamy w raporcie.

„Rozpatrujemy średnią cenę wyjazdów liczoną dla 33 destynacji wakacyjnych, średnie ceny dla poszczególnych destynacji mogą się różnić w tej ocenie. W obecnym materiale pokazujemy porównania cenowe do cen last minute z zeszłego roku i do początku sprzedaży first minute sezonu lato 2026 na przykładzie Wysp Kanaryjskich (średnie oszczędności przy zakupie first minute wynoszą już około 1500 złotych za dwie osoby w stosunku do cen z zeszłorocznego last minute i aż 2200 złotych za dwie osoby w stosunku do cen dzisiejszych)” – wskazują autorzy analizy.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Tylko dwa biura podróży przeceniły wyjazdy

W porównaniu rok do roku tylko dwa biura podróży miały w ostatnim tygodniu niższe ceny, chodzi o Nekerę i ETI. To pierwsze wykazywało spadek średniej ceny o 210 złotych, to drugie – o 100 złotych. W pozostałych biurach eksperci Traveldaty odnotowali wzrost cen – od 70 (Rainbow) po ponad 500 złotych.

Jeśli chodzi o liczbę najtańszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego i trzech kategorii hoteli najlepsze okazały się TUI Poland z liczbą 55 ofert, Itaka z liczbą 47 ofert i Rainbow z liczbą 40 ofert.

Najwięcej najniższych cenowo ofert wakacji w Egipcie miało biuro podróży Join Up (7) i Anex Tour (5), w Grecji Itaka (9) i Rainbow (7), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (9) i Itaka (5), w Turcji Anex Tour (6) i Itaka (4), w Tunezji Anex Tour (5) i Join Up (3), a w Bułgarii TOP Touristik i Best Reisen (po 2 oferty) – wyliczają autorzy raportu.

I dodają, że w porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Tunezji i Turcji, Itaka też w Tunezji i Turcji, a Rainbow na Wyspach Kanaryjskich.

Ostatni wątek analizy eksperci poświęcają wskazaniu biur podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne „po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”. Po zmianach w minionym tygodniu do tabeli weszło biuro ETI (na pozycję piątą), a opuścił ją Anex Tour. Na trzech pierwszych miejscach znajdowały się TOP Touristik (poprzednio na drugim), Grecos (poprzednio na pierwszym) i Join Up (poprzednio na piątym) – informują.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Całe opracowanie zamykają zaś trzy tabele z „liderami cen”, czyli biurami, które oferowały w zeszłym tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z cenami najlepszymi dla klientów, czyli takimi, „których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii na danym kierunku”.

W tym tygodniu pod lupę trafiły oferty wyjazdów do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych na Cyprze, w Egipcie, Grecji i Włoszech.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 20 maja 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 13 maja 2026 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 22 maja 2025 roku w ujęciu rok do roku.