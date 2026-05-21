Thomas Cook z grupy eSky specjalizuje się w oferowaniu wyjazdów pakietowanych dynamicznie, umożliwiających dowolne łączenie przelotów regularnych linii lotniczych z noclegami. „Dzięki temu agenci mogą proponować klientom bardziej elastyczne długości pobytu, większy wybór lotnisk oraz dopasowanie ceny i standardu podróży” – informuje eSky.

Jak dodaje, jego atutem jest „pełna integracja technologiczna z MerlinX, pozwalająca na wygodną obsługę sprzedaży w środowisku znanym agentom. Rozwiązanie wspierają również funkcje automatyzujące część procesów związanych z obsługą rezerwacji oraz całodobowe wsparcie sprzedażowe i posprzedażowe”.

Esky otwiera się na współpracę z agentami turystycznymi

– Integracja z MerlinX to ważny krok w rozwoju Thomas Cook na polskim rynku i jednocześnie otwarcie na jeszcze bliższą współpracę z agentami turystycznym – mówi cytowana w komunikacie eSky Group jej menedżerka odpowiedzialna za produkt, Joanna Kwiatkowska. – Chcemy dostarczać partnerom produkt nowoczesny, elastyczny i oparty na technologii, ale jednocześnie bardzo prosty w codziennej sprzedaży. Widzimy, że klienci coraz częściej oczekują indywidualnego podejścia do podróży, a dynamiczne pakietowanie odpowiada na te potrzeby.

Spółka zapewnia, że jej model sprzedaży opiera się na transparentnych warunkach rezerwacji i płatności, a transfery lotniskowe są ujęte w cenie pakietu, dzięki czemu klienci nie muszą martwić się o sposób dotarcia do hotelu.

Oferty pod marką Thomasa Cooka można kupować już w sieci salonów agenta turystycznego Urlop.pl i w kilkudziesięciu biurach indywidualnych agentów – informuje eSky.

„Oferta dostępna w MerlinX jest wciąż rozwijana i będzie regularnie poszerzana o kolejne kierunki oraz funkcjonalności” – zapewnia.

Thomas Cook to marka z prawie 200-letnią tradycją. Należała do brytyjskiego koncernu turystycznego, który zbankrutował w 2019 roku. Polska firma odkupiła ją w 2024 roku. Jak tłumaczył ówczesny prezes eSky Łukasz Habaj, miała pomóc rozwinięciu się polskiej firmie na rynku brytyjskim, gdzie ciągle silny jest sentyment do niej.

ESky, dynamicznie rozwijające się biuro podróży, wyrosło z platformy pośredniczącej w sprzedawaniu biletów lotniczych. W 2025 roku zajęło pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych siódme miejsce w Polsce z obrotami 937,3 miliona złotych. W tym czasie obsłużyło 266,7 tysięcy klientów.