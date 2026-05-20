Nowe ubezpieczenie jest wynikiem współpracy Compensy ze Stowarzyszeniem Organizatorów Incentive Travel (SOIT) i zostało zaprezentowane dzisiaj podczas konferencji prasowej.

Sytuacja polityczna na świecie i zmiany klimatyczne sprawiają, że segment rynku turystycznego obsługujący wyjazdy motywacyjne dla klientów biznesowych jest narażony na skutki lokalnych kryzysów. Coraz częściej prowadzą one do odwołania części lub całości imprez turystycznych, co może powodować dotkliwe straty finansowe przedsiębiorców z branży incentive travel. Odpowiedzią na rosnącą niepewność ma być program ubezpieczeniowy, który zaproponowała Compensa. Obejmie ona ubezpieczeniem wszystkich 22 członków SOIT-u – wyjaśniali podczas spotkania z mediami przedstawiciele obu stron.

Compensa ubezpieczy na wypadek wojny i odwołanego lotu

Ubezpieczenie chroni organizatorów wyjazdów incentive travel przed skutkami finansowymi odwołania lub skrócenia imprezy turystycznej organizowanej dla klientów biznesowych w razie nieprzewidzianych zdarzeń, niweczących takie imprezy. Jak czytamy w komunikacie, ochrona obejmuje wszystkie kluczowe ryzyka, na skutki których narażeni są przedsiębiorcy z tej branży: działania wojenne, zamieszki, akty terroru, kryzysy ekonomiczne i polityczne, odwołania połączeń lotniczych i zdarzenia wywołane zmianami klimatu. Ochrona obejmuje również odwołanie lub przełożenie głównej atrakcji wyjazdu, a także szkody powstałe na skutek zamknięcia lub przerwania działalności przez zagranicznego kontrahenta. Ubezpieczenie chroni zarówno wyjazdy organizowane w Polsce, jak i za granicą.

Suma ubezpieczenia wynosi 50 tysięcy złotych na jedno zdarzenie i 136 tysięcy złotych na jednego członka Stowarzyszenia, z możliwością jej odnowienia.

Ubezpieczenie „zwiększa bezpieczeństwo finansowe organizatorów incentive travel, zapewniając im większą stabilność biznesową i ciągłość działania nawet w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń” – czytamy w komunikacie z wydarzenia.

Nieznośna niepewność kontra profesjonalne zarządzanie ryzykiem

– Obserwujemy, że wraz z rosnącą skalą i złożonością projektów z turystyki motywacyjnej coraz większego znaczenia nabiera profesjonalne zarządzanie ryzykiem – mówi cytowana w komunikacie wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel Sylwia Sadoch. – Organizatorzy działają dziś w otoczeniu podatnym na zmiany geopolityczne, kryzysy klimatyczne i zakłócenia operacyjne, jednocześnie mierząc się z bardzo wyśrubowanymi oczekiwaniami klientów. Program ubezpieczeniowy, który przygotowała dla nas Compensa to krok w kierunku budowania standardów bezpieczeństwa i odporności biznesowej w tym segmencie rynku.

– Organizatorzy wyjazdów incentive travel działają dziś w warunkach ciągłej niepewności – od zmian politycznych i zakłóceń w transporcie lotniczym, po ryzyka klimatyczne i problemy po stronie zagranicznych partnerów – dodaje Tomasz Szejnoch, dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych Korporacyjnych w Compensie, cytowany tamże. – Przygotowany dla nich program ubezpieczeniowy powstał w ścisłej współpracy z branżą i odpowiada na potrzeby organizatorów wyjazdów, zapewniając im narzędzie do ograniczania ryzyka i większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa jest jednym z największych dostawców ochrony ubezpieczeniowej w świecie polskiego biznesu. Współpracuje z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców z poszczególnych branż. Jest też jednym z największych dostawców ochrony ubezpieczeniowej dla organizatorów imprez turystycznych, swój udział w tym rynku szacuje na ponad 20 procent.