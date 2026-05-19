Egipt utrzymuje pozycję jednego z najszybciej rozwijających się kierunków turystycznych mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. W 2025 roku kraj odwiedziło ponad 19 milionów turystów, czyli o około milion więcej niż pierwotnie zakładano. Dzieje się tak dzięki dużemu popytowi na wypoczynek w Egipcie w Niemczech, Włoszech, Rosji i w państwach Zatoki Perskiej.

Egipt jako bezpieczna przystań dla turystów

Według egipskiego ministra turystyki Sherifa Fathy’ego duża dynamika wzrostu ruchu turystycznego utrzyma się również w 2026 roku. W pierwszym kwartale kraj odwiedziło prawie 5,6 miliona podróżnych, co oznacza wzrost o 43,5 procent rok do roku.

Przedstawiciele branży wskazują kilka czynników napędzających rozwój rynku. Jednym z nich jest polityczna stabilność Egiptu, mimo napięć regionalnych, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa turystów. Znaczenie ma także osłabienie egipskiego funta, dzięki któremu kraj stał się bardziej konkurencyjny cenowo dla zagranicznych gości. Dodatkowym impulsem popytowym było otwarcie pod koniec 2025 roku Wielkiego Muzeum Egipskiego.

Travco Group zainwestuje we własną linię lotniczą

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie wyjazdami, Travco Group zapowiedziała utworzenie własnej linii lotniczej - donosi portal branży lotniczej Aerotelegraph. Prezes koncernu Hamed El Chiaty poinformował regionalne media o planach uruchomienia nowego przewoźnika czarterowego. Kilka dni wcześniej minister lotnictwa cywilnego Sameh El Hefny potwierdził, że prywatny inwestor przygotowuje projekt nowej linii mającej wspierać wzrost ruchu pasażerskiego.

Nowa linia ma rozpocząć działalność w październiku lub listopadzie 2026 roku, o ile procedury certyfikacyjne zakończą się zgodnie z planem do sierpnia. Przewoźnik wystartuje z flotą trzech samolotów, a w ciągu pierwszych pięciu lat działalności planuje zwiększyć ją do około 20 maszyn. Wartość inwestycji szacowana jest na około 128 milionów euro.

Linia ma operować wyłącznie samolotami Airbusa mieszczącymi od 180 do 220 pasażerów. Operacje będą realizowane głównie z najważniejszych egipskich lotnisk turystycznych, w tym z Szarm el Szejk, Marsa Alam i Marsa Matrouh.

Głównym kierunkiem rozwoju mają być loty czarterowe do Europy i na rynki regionalne.

Nazwa nowego przewoźnika nie została jeszcze ujawniona.

Dla Travco nie będzie to pierwszy projekt w branży lotniczej. W latach 2010-2016 grupa posiadała 50-procentowy udział w Air Arabia Egypt. Spółka wycofała się jednak z tej inwestycji, koncentrując się na działalności hotelarskiej i turystycznej.

Dzisiaj w Egipcie działa kilku przewoźników lotniczych. Niektórzy operują też na trasach do Europy, w tym w Polsce: