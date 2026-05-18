W ostatni piątek obradowali w Warszawie członkowie PIT, odbyło się bowiem XXXVIII Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Turystyki. Wzięło w nim udział około stu przedstawicieli branży turystycznej.

Prezes Paweł Niewiadomski pokrótce podsumował swoją i całej Izby aktywność w ostatnich dwunastu miesiącach, od poprzedniego zgromadzenia.

Strategia rozwoju turystyki do roku 2035

Do najważniejszych działań zaliczył przygotowanie przez PIT na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Strategii rozwoju turystyki zorganizowanej w Polsce na lata 2026-2035”, chodziło zarówno o turystykę wyjazdową, jak i przyjazdową. Dokument jest już dostępny na stronie PIT. – Warto do niego zajrzeć – zachęcał Niewiadomski. - Są tam bardzo interesujące wyniki badań. Widać, jak się zmienia rynek i jakie są jego potrzeby, w tym jak się zmieniają kanały dystrybucji, a także, co autorzy zalecają organom państwa.

Drugi problem to propozycje zmian w prawie dotyczącym turystyki. Jak mówił Niewiadomski, pomysły, do których branża turystyczna musi się odnosić, a często im przeciwstawiać, lobbować, „aby przepisy wymyślane przez urzędników i polityków nie były wprowadzane, bo wprowadzałyby fatalne skutki dla przedsiębiorców”. Jako przykład podał propozycję Komisji Europejskiej sprzed kilku lat, aby za wycieczki z biurami podróży klienci płacili po powrocie. Chodziło o zlikwidowanie zaliczek i wszelkich przedpłat, w imię praw konsumentów.

Na szczęście organizacjom branżowym udało się ten pomysł wyperswadować Komisji Europejskiej i w ostatecznej wersji znowelizowanej dyrektywy o turystyce zorganizowanej to rozwiązanie się nie znalazło. Nowa dyrektywa, zmieniająca poprzednią, została właśnie opublikowana, co oznacza, że do prawa krajów członkowskich, w tym polskiego, powinna być implementowana roku 2028. Zaliczki mają być regulowane na szczeblu krajowym, na szczęście polskie przepisy są tak restrykcyjne, że wręcz uznawane za jedne z lepszych w Europie, jeśli chodzi o zabezpieczenie finansowych interesów klientów biur podróży.

Konflikt w Zatoce Perskiej, a kryzys w turystyce

Trzeci obszar działalności PIT w ostatnich miesiącach, który „kosztował Izbę bardzo dużo czasu i zaangażowania” to zarządzanie kryzysowe wymuszone sytuacją w Zatoce Perskiej.

Zdaniem Niewiadomskiego, który uczestniczył w pracach zespołu powołanego przez premiera Donalda Tuska do niwelowania skutków kryzysu, państwo poradziło sobie z nim całkiem nieźle, chociaż czasami działało z opóźnieniem. – Można powiedzieć, że procedury, całkiem rygorystyczne, funkcjonują – relacjonował.

Jak podkreślił, touroperatorom łatwiej było działać (sprowadzać klientów do Polski) i robili to szybciej i sprawniej.

– Wbrew narracji, jaka przedostała się do mediów, stosunek [Polaków sprowadzonych do kraju przez] touroperatorów versus państwo był jak osiem do jednego – wyjaśniał prezes PIT.

Zaapelował do organów państwa, „żeby obywatel wiedział, na co może liczyć, kiedy wydarzy się takie zdarzenie jak konflikt w Zatoce Perskiej”. Chodziło mu o jasne komunikowanie, kto płaci za jego powrót, jakie ryzyko ponosi, a w jakich sytuacjach może liczyć na państwo.

Jego zdaniem władze kraju były niekonsekwentne, bo wprawdzie ogłaszały, żeby nie jechać do rejonu niebezpiecznego, ale zarazem pokazywały, że każdego obywatela otoczą opieką i go sprowadzą.

Targi turystyczne w Warszawie sukcesem PIT

Kolejny temat, którym zajmował się PIT to „zmiany w systemie gwarancji dla organizatorów turystyki”. Jak wyjaśniał, w wyniku zmian w ustawie o imprezach turystycznych zainicjowanych przez PIT, każdy touroperator może – od pierwszego stycznia – przedstawiać więcej niż jedno zabezpieczenie. Z kolei największe firmy, z zabezpieczeniem w wysokości co najmniej 250 tysięcy euro, mają prawo korzystać z poręczenia Turystycznego Funduszu Pomocowego w procesie uzyskiwania gwarancji.

Jako piąte z działań PIT Niewiadomski wymienił przygotowanie poradnika dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, wyjaśniającego wszelkie zawiłości przepisów dotyczących tego sektora turystyki. – Naprawdę wszystko tam jest, co można i czego nie można – przekonywał Niewiadomski.

Jako ostatnią z sześciu spraw, które zajmowały Izbę przywołał udział w organizowaniu wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi trzeciej edycji międzynarodowych targów turystycznych ITTF w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. Impreza odbyła się w listopadzie 2025 roku i została oceniona przez branżę turystyczną bardzo pozytywnie.

– To wydarzenie jest ewenementem, ponieważ w czasach, gdy targi turystyczne na świecie słabną, ITTF dynamicznie się rozwijają. Tam nie można było wręcz przejść, tylu ludzi odwiedzających i samych uczestników branżowych przyszło. Gdyby nie to, że w Pałacu Nauki i Kultury toczy się od lat duży remont i brakuje miejsca, to te targi byłyby jeszcze większe – zapewniał Niewiadomski.

Raś: Pieniądze z opłaty turystycznej powinny zasilić promocję turystyki

Wcześniej uczestnicy walnego zgromadzenia wysłuchali między innymi rozmowy Niewiadomskiego z gościem konferencji – wiceministrem sportu i turystyki Ireneuszem Rasiem na temat prac legislacyjnych i planów ministerstwa, głównie dotyczących opłaty turystycznej. W Sejmie leży bowiem kilka projektów jej wprowadzenia, w tym najnowszy – zgłoszony przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego z inicjatywy samego Rasia.

Raś wyjaśniał, czym różni się jego projekt od pozostałych. Jak podkreślał, tylko jego propozycja zakłada, aby pieniądze zebrane od turystów w formie opłaty za noclegi, były dzielone między samorząd (80 procent), a Polską Organizację Turystyczną (20 procent). Ta druga pula miałaby trafiać na działania promujące polską turystykę.

Czy wysoki koszt paliwa uderzy w turystykę?

Niewiadomski poprowadził też panel dyskusyjny z udziałem ambasadora Egiptu w Polsce Ahmeda Elansary'ego, ambasadora Turcji w Polsce Raufa Alpa Denktaşa i dyrektora handlowego linii lotniczej Enter Air Andrzeja Kobielskiego. Tematem było bezpieczeństwo podróży, wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie na decyzje turystów i skutki kryzysów wizerunkowych dla kierunków turystycznych i organizatorów wyjazdów.

Niewiadomski chciał się dowiedzieć, jak dziś budować zaufanie klientów, czy geopolityka zmienia decyzje zakupowe turystów i jak branża turystyczna powinna reagować na kryzysy bezpieczeństwa.

Obaj ambasadorowie zapewnili, że ich kraje są bezpieczne, turyści cały czas przylatują w nich odpoczywać i oba odegrały pozytywną rolę w organizowaniu przelotów turystów z Bliskiego Wschodu do ich europejskich krajów.

Ale rzeczywiście to, co budzi pewne obawy, to nawet nie widmo braku paliwa lotniczego do samolotów, które w lecie będą rozwozić turystów na ich wakacje, ale raczej wyższa jego cena. Jak przyznał Kobielski, o ile przed kryzysem w cieśninie Ormuz koszt paliwa stanowił – w zależności od modelu ekonomicznego danej linii lotniczej – od 20 do 35 procent całego kosztu lotu, o tyle teraz jest to nawet 50 procent. Chociaż na razie tego nie robią, z czasem przewoźnicy będą musieli część podwyżki przerzucić na klientów.

– Na razie nasze samoloty do Egiptu i Turcji latają pełne – zapewniał Kobielski.

Nowe obowiązki informacyjne biur podróży

W osobnej prezentacji zastępczyni dyrektora departamentu TFG w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym Ewa Puciata opowiedziała o czekających organizatorów turystyki nowych obowiązkach, wynikających z ustawy o imprezach turystycznych, które mogą w najbliższym czasie wpłynąć na ich codzienne funkcjonowanie. A chodziło o zmiany w raportowaniu do TFG. Przepisy przewidują bowiem umieszczanie w comiesięcznych deklaracjach dodatkowych informacji, w tym o kierunkach sprzedanych podróży i ich cenach.