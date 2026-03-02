Konflikt na Bliskim Wschodzie. PIT: Klienci biur podróży są pod pełną opieką

Klientom biur podróży, którzy jeszcze nie wylecieli na zaplanowaną imprezę, a została ona odwołana, „zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o imprezach turystycznych” oferowane są alternatywne rozwiązania, w tym możliwość zmiany rezerwacji na inną imprezę turystyczną w ramach dostępnej u danego touroperatora oferty. Inne rozwiązanie to „pełny zwrot wpłaconych środków w ustawowym terminie i w tej samej formie, w jakiej dokonano płatności”.

PIT podkreśla, że wszyscy klienci przebywający za granicą w regionie objętym konfliktem lub ograniczeni z jego powodu są objęci „stałą opieką rezydentów i pilotów”. „Organizatorzy utrzymują z nimi bezpośredni kontakt i monitorują sytuację operacyjną oraz bezpieczeństwa”.

PIT zapewnia też, że „branża turystyczna pozostaje w stałym kontakcie z przewoźnikami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Informacje o ewentualnych zmianach przekazywane są niezwłocznie po ich potwierdzeniu”.

Przypomina, że podróżni korzystający z usług biur podróży objęci są kompleksową opieką organizatora turystyki. „Oznacza to, że w sytuacjach nadzwyczajnych nie pozostają sami. Organizator przejmuje odpowiedzialność za realizację imprezy turystycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W praktyce oznacza to realne bezpieczeństwo organizacyjne, prawne i finansowe, które jest szczególnie istotne w okresach podwyższonej niepewności międzynarodowej”. I dodaje, że turyści indywidualni, którzy organizowali swój wyjazd samodzielnie i przebywają obecnie w rejonie objętym podwyższonym ryzykiem, powinni pozostawać w bezpośrednim kontakcie ze swoimi przewoźnikami lotniczymi.

PIT także odwołuje się do działań polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które uruchomiło specjalną infolinię dla obywateli polskich przebywających w regionie Bliskiego Wschodu, działa ona pod numerem +48 22 523 88 80.

MSZ rekomenduje również rejestrowanie wyjazdów w systemie Odyseusz, co umożliwia szybki kontakt ze służbą konsularną w sytuacjach nadzwyczajnych.