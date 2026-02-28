Eksperci: Internetowe biura podróży mają przyszłość. Ale muszą pamiętać o kilku zasadach

Globalny rynek internetowych biur podróży (ang. online travel agent, OTA) pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się segmentów branży turystycznej. Jak wynika z raportu opublikowanego pod koniec 2025 roku przez ResearchAndMarkets.com, wartość rynku OTA osiągnęła w 2024 roku niemal 907,69 miliarda dolarów, notując w latach 2019–2024 średnie roczne tempo wzrostu (CAGR) w wysokości 4,04 procent. A prognozy wskazują, że to dopiero początek długofalowego trendu wzrostowego - donosi portal Yahoo.

Autorzy raportu analizują rynek w ujęciu globalnym i regionalnym, obejmując okres historyczny 2019-2024 i prognozę na lata 2024-2029 i 2029-2034. Zgodnie z szacunkami, do 2029 roku wartość globalnego rynku OTA wzrośnie do 1,18 biliona dolarów, przy CAGR na poziomie 5,53 procent, a następnie do 1,57 biliona dolarów w 2034 roku, przy dalszym przyspieszeniu wzrostu do 5,79 procent rocznie.

Co napędzało rynek OTA w ostatnich latach

Wzrost w okresie historycznym był napędzany przede wszystkim przez rosnącą penetrację internetu, gwałtowny przyrost liczby użytkowników smartfonów, popularność rezerwacji last minute, wzrost liczby podróżujących w pojedynkę i ogólną ekspansję globalnej branży turystycznej. Internetowe biura podróży odpowiadały na potrzeby coraz bardziej cyfrowych konsumentów, oferując im szybki dostęp do porównywania cen, elastyczne warunki rezerwacji i szeroką ofertę usług.

Jednocześnie rynek nie był wolny od barier. Do czynników hamujących rozwój OTA w minionych latach raport zalicza wysokie podatki od transportu lotniczego i silną zależność platform od zewnętrznych dostawców – linii lotniczych, hoteli i innych operatorów usług turystycznych.

W kolejnych latach rozwój rynku OTA ma być wspierany przez dalszy wzrost handlu w internecie, dynamiczny rozwój turystyki wellness i medycznej, ekspansję sektora hotelarskiego i sprzyjające inicjatywy rządów promujące turystykę i cyfryzację usług.