Biuro podróży Exim tours jako pierwszy duży touroperator w Polsce nie będzie promować delfinariów i sprzedawać wycieczek do miejsc niewoli delfinów. To milowy krok w stronę empatii i odpowiedzialności i historyczna decyzja, która wyznacza nowe standardy etyki w polskiej turystyce – podkreśla touroperator w komunikacie prasowym.

Reklama Reklama

Decyzja Exim tours to nie tylko rezygnacja ze sprzedaży biletów do delfinariów. Biuro podjęło kompleksowe działania, usuwając ze swoich stron internetowych i materiałów promocyjnych wszelkie wzmianki o delfinariach. Zmiany objęły również opisy popularnych kierunków turystycznych i hoteli, które dotychczas podkreślały bliskość delfinariów jako swój atut.

„Dobrostan zwierząt jest dla nas niezwykle ważną wartością, dlatego dokładamy starań, aby nasza oferta była zgodna z ideą odpowiedzialnego podróżowania i poszanowania środowiska naturalnego i zwierząt” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu Exim tours.

Logo akcji „Nie dla delfinarium” Foto: Materiały prasowe

Dlaczego niewola delfinów budzi sprzeciw?

Dlaczego to takie ważne? Delfiny to bardzo inteligentne, społeczne i świadome istoty. Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że ich skomplikowane potrzeby biologiczne i emocjonalne nigdy nie zostaną zaspokojone w niewoli. Każdy basen, bez względu na nowoczesną infrastrukturę, pozostaje dla dzikiego zwierzęcia więzieniem. Exim tours poprzez swoją decyzję daje jasny sygnał: odpowiedzialna turystyka to taka, która nie opiera się na cierpieniu zwierząt.

Działania Exim tours wpisują się w strategię Dertour Group, do której należy biuro. Grupa już w listopadzie 2025 roku ogłosiła rezygnację z promowania atrakcji związanych z uwięzionymi delfinami i orkami.

– Decyzja Exim tours to dowód, że sukces biznesowy i wartości etyczne mogą iść w parze. Wierzymy, że to początek wielkiej zmiany, a inne biura podróży, zwłaszcza te największe i najbardziej renomowane, wkrótce dołączą do nurtu turystyki bez delfinariów. Wystosowaliśmy do tych firm prośby o oficjalne stanowisko w sprawie rezygnacji z wycieczek do delfinariów. Czekamy na odpowiedzi – mówi przedstawiciel kampanii „Nie! dla delfinarium”.

Odcięcie się od delfinariów światowym trendem

Zaprzestanie promowania wycieczek do delfinariów to w ostatnich latach światowy trend. Wiele globalnych firm, w tym Virgin Holidays, TripAdvisor, British Airways Holidays, Expedia Group, Booking.com, Jet2holidays, Intrepid Travel, easyJet holidays czy Dertour Group, uznało niewolę delfinów i orek za moralnie nieakceptowalną i wycofało ze swoich ofert sprzedaż biletów do delfinariów.

Taką decyzję w marcu 2026 roku ogłosiła też Grupa Sunweb, podając do wiadomości, że jej spółki przestaną oferować parki wodne i wycieczki obejmujące pokazy zwierząt lub bezpośrednie interakcje z trzymanymi tam dzikimi zwierzętami, w tym wizyty w delfinarium, pokazy lwów morskich oraz akwaria oferujące nurkowanie z rekinami w klatkach.