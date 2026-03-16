Ponad 1250 klientów biura podróży Exim Tours bezpiecznie wróciło do Polski

Kolejne biuro podróży informuje o zakończeniu sprowadzania z zagranicy klientów, którym w zwykłym powrocie przeszkodziła wojna na Bliskim Wschodzie. Tym razem to Exim Tours. W komunikacie podaje, że do Polski wróciło 1250 osób.

Publikacja: 16.03.2026 18:04

Ponad 1250 klientów biura podróży Exim Tours bezpiecznie wróciło do Polski

Foto: Exim Tours

Filip Frydrykiewicz

Zakończona 14 marca operacja powrotów objęła około 450 klientów z kierunków egzotycznych i prawie 800 turystów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  

Exim Tours zorganizował dla nich cztery dodatkowe loty czarterowej linii lotniczej Enter Air. Turystów udało się odebrać na lotnisku w Maskacie w Omanie dokąd przyjechali z Emiratów autokarami.

Itaka po ewakuowaniu klientów z Bliskiego Wschodu: Przepraszamy, dziękujemy, zapraszamy

– Najważniejsze było dla nas bezpieczeństwo naszych klientów i zapewnienie im możliwie sprawnego powrotu do kraju – mówi cytowany w komunikacie touroperatora jego prezes Marcin Małysz. – Od pierwszych dni sytuacji kryzysowej pracowaliśmy nad dodatkowymi połączeniami lotniczymi i wykorzystaniem wszystkich możliwości transportu. Chciałbym podziękować naszym pracownikom, a w szczególności działowi obsługi posprzedażowej, działowi produktu i rezydentom, którzy przez ostatnie dni pozostawali w stałym kontakcie z klientami i koordynowali działania związane z ich powrotem do kraju. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu udało się bezpiecznie sprowadzić wszystkich naszych klientów do Polski – zapewnia.

Dodatkowo biuro zapewniło powrót klientom przebywającym na Malediwach (dwa samoloty LOT-u), Sri Lance (jeden samolot LOT-u) i w Tajlandii (jeden lot maszyny Enter Aira z Phuket). Część klientów wróciła do Polski samolotami rejsowymi rejsowych takich przewoźników jak Emirates i flydubai. 

„Realizacja tej operacji była możliwa dzięki współpracy wielu partnerów z branży turystycznej i lotniczej oraz instytucji publicznych” – przyznaje w komunikacie Exim Tours.  

Klienci Rainbowa z Bliskiego Wschodu będą już dzisiaj wszyscy w Polsce

– Dziękujemy biurom podróży Itaka i TUI, a także Ecco Holiday, Prima Holiday, TOP Touristik i Best Reisen za partnerską współpracę w tak trudnym momencie dla branży turystycznej. Chcielibyśmy również podziękować liniom lotniczym Enter Air, Emirates i flydubai, bez których zaangażowania operacja nie mogłaby zostać przeprowadzona – deklaruje Małysz. I dodaje: – Podziękowania należą się również Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Ministerstwu Sportu i Turystyki, a także ambasadom Rzeczpospolitej w Rijadzie i Bangkoku oraz agentom turystycznym, w tym Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Agentów Turystycznych. 

