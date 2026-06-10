Natalia Bukowiecka to brązowa medalistka olimpijska z Paryża w biegu na 400 metrów, mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej z Tokio i rekordzistka Polski na tym dystansie.

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Jest też mistrzynią Europy z Rzymu z 2024 roku i wicemistrzynią świata z Budapesztu z 2023 roku. Mistrzyni olimpijska pierwszy raz została ambasadorką No Limits by Itaka w 2024 roku.

Pod marką No Limits by Itaka touroperator oferuje trekkingi górskie, ekspedycje, wyprawy typu off-road, safari, rejsy jachtowe, golf, wyjazdy rowerowe, programy multi-active i wyjazdy narciarskie.

Aktywne wakacje pomagają w zachowaniu równowagi życiowej

- Aktywne wakacje to fantastyczny sposób na oderwanie się od codziennej rutyny i zachowanie równowagi w życiu, jednocześnie z poznawaniem niezwykłych miejsc, społeczności i ich kultury. Jest mi niezmiernie miło, że ponownie mogę być częścią marki No Limits by Itaka i zachęcać do aktywnego odkrywania świata – mówi cytowana w komunikacie biura podróży Natalia Bukowiecka.

A wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz dodaje: Bardzo się cieszymy, że Natalia Bukowiecka kontynuuje współpracę z No Limits by Itaka. Jest doskonałym przykładem osoby, która łączy pasję, konsekwencję i aktywny styl życia – wartości bliskie naszej marce. Jej autentyczność i sportowe osiągnięcia inspirują do przekraczania własnych granic, co wpisuje się w filozofię No Limits.

Wcześniej ambasadorami wyjazdów Itaki byli Natalia Bukowiecka (wcześniej Kaczmarek), narciarz i alpinista Andrzej Bargiel i Patryk Chojnowski, dwukrotny złoty medalista igrzysk paralimpijskich w tenisie stołowym.