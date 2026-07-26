Ścieżka znajduje się w Parku Narodowym Hoge Kempen, między dwiema porośniętymi roślinnością hałdami dawnej kopalni węgla – informuje portal TwojaPogoda.pl. Podczas przejazdu rowerzystów ze wszystkich stron otacza woda, a z mostu rozciąga się widok na jezioro, lasy i charakterystyczne wzgórza. Trasa ma 380 metrów długości.

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Dawne tereny przemysłowe zmieniły się w atrakcję

Konstrukcja delikatnie kołysze się pod wpływem fal, co dodatkowo potęguje wrażenie unoszenia się nad wodą. Trasa prezentuje się najładniej w słoneczne dni, gdy światło odbija się od tafli jeziora.

Hałdy otaczające jezioro są pozostałością po dawnej kopalni węgla. Obecnie stanowią element parku narodowego. Do pływającego mostu najłatwiej dotrzeć z parkingu Terhills Cablepark w Dilsen-Stokkem. W pobliżu działają wypożyczalnie rowerów tradycyjnych i elektrycznych.

Więcej niezwykłych tras w Limburgii

Pływający most jest częścią rozbudowanej sieci szlaków rowerowych Limburgii. Wycieczkę można połączyć z przejazdem ścieżką wśród koron drzew albo trasą poprowadzoną poniżej poziomu tafli jeziora. Atrakcja jest dostępna zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych rowerzystów.