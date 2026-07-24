Hiszpański rząd zatwierdził w drugim czytaniu projekt nowelizacji prawa antynikotynowego, który wkrótce trafi pod obrady Kongresu Deputowanych – pisze tamtejszy portal branży turystycznej Hosteltur. Nowe przepisy mają dostosować obowiązujące regulacje do zmian na rynku produktów nikotynowych oraz zwiększyć ochronę dzieci i młodzieży.

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Restauracje, plaże, baseny – tu nie będzie wolno palić

Projekt zakłada rozszerzenie stref wolnych od dymu tytoniowego. Zakaz palenia ma objąć m.in. tarasy restauracji, plaże, baseny i wiaty przystankowe. Regulacje zrównują także tradycyjne papierosy z nowymi produktami, takimi jak e-papierosy, waporyzatory, woreczki nikotynowe, produkty ziołowe czy urządzenia imitujące palenie.

Minister zdrowia Mónica García podkreśla, że celem zmian jest ochrona zdrowia publicznego i dążenie do stworzenia pokolenia „wolnego od tytoniu”. Według niej palenie odpowiada za około 50 tysięcy zgonów rocznie w Hiszpanii.

Hotelarze: Zakaz palenia uderza w turystykę

Przeciwko części zapisów protestują hotelarze. Prezes Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ocenia, że zakaz palenia na tarasach restauracji jest niewłaściwym rozwiązaniem w kraju, który należy do najważniejszych kierunków turystycznych w Europie.

Jego zdaniem nowe przepisy nie doprowadzą do ograniczenia konsumpcji tytoniu, jedynie przeniosą palaczy poza tereny restauracji. W efekcie niedopałki papierosów mogą pojawić się w innych przestrzeniach publicznych.

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Przedstawiciel branży zwraca uwagę, że tarasy są ważnym elementem hiszpańskiej kultury spędzania czasu i częścią atrakcyjności kraju odwiedzanego przez niemal 100 milionów zagranicznych turystów. Jego zdaniem obecnie na tarasach funkcjonują zasady wzajemnego szacunku między palącymi i niepalącymi.

Hostelería de España zapowiada dalszy dialog z politykami podczas prac parlamentarnych nad ustawą. Organizacja podkreśla, że popiera regulacje dotyczące ochrony zdrowia w zamkniętych pomieszczeniach, ale sprzeciwia się ograniczeniom dotyczącym otwartych przestrzeni, takich jak tarasy.

Według Álvareza Almeidy Hiszpania powinna znaleźć rozwiązanie pozwalające połączyć ochronę zdrowia z zasadami współistnienia w kraju, którego turystyka w dużej mierze opiera się na życiu społecznym w przestrzeni publicznej.