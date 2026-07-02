Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zawiesiło wdrażanie rozporządzenia wykonawczego do Dekretu Królewskiego 933/2021, regulującego obowiązek przekazywania danych podróżnych przez obiekty noclegowe i biura podróży. Przepisy pozostaną wstrzymane do zakończenia postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską, która bada ich zgodność z unijnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych - podaje portal Tourinews.

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Branża chce zmian i wyłączenia biur podróży z obowiązków

Jednym z najważniejszych tematów rozmów była propozycja powołania specjalnej grupy roboczej z udziałem przedstawicieli sektora turystycznego, która przeanalizowałaby techniczne aspekty stosowania przepisów i wypracowała rozwiązania zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Biura podróży podkreślają, że nie powinny być traktowane na równi z hotelami czy wypożyczalniami samochodów. W ich ocenie pełnią przede wszystkim funkcję pośrednika między klientem a dostawcą usług turystycznych, dlatego nakładanie na nie identycznych obowiązków administracyjnych jest nieuzasadnione. Ponownie zaapelowali o całkowite wyłączenie biur podróży spod przepisów dotyczących rejestracji podróżnych. Ich zdaniem obecne regulacje prowadzą do dublowania obowiązków informacyjnych, a część wymaganych danych jest dla pośredników praktycznie niemożliwa do pozyskania.

Pytania do rządu po decyzji Komisji Europejskiej

Organizacje reprezentujące sektor zwróciły się również do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przedstawienie, jakie rozwiązania rząd zamierza wdrożyć i w jaki sposób zamierza odnieść się do stosowania przepisów wobec biur podróży. Zdaniem przedstawicieli branży zawieszenie rozporządzenia wykonawczego daje szansę na merytoryczną dyskusję z administracją i przygotowanie przepisów, które będą odpowiadały zarówno wymogom prawa europejskiego, jak i realiom funkcjonowania rynku turystycznego. Na razie niektóre elementy nakładają nieproporcjonalne obowiązki, powielają już istniejące lub są niemożliwe do wdrożenia.

4 czerwca Komisja Europejska rozpoczęła procedurę przeciwko Hiszpanii. Bruksela uznała, że obowiązujący system rejestrowania podróżnych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych.

Po ogłoszeniu decyzji Komisji zarówno Hiszpańska Konfederacja Hoteli i Turystycznych Obiektów Noclegowych (CEHAT), która wcześniej złożyła skargę do instytucji unijnych, jak i Konfederacja Biur Podróży (CEAV) zaapelowały o całkowite uchylenie obowiązujących regulacji.

Sprawa jest uważnie obserwowana przez europejski sektor turystyczny, ponieważ jej rozstrzygnięcie może wyznaczyć kierunek dla przyszłych regulacji dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych podróżnych w państwach członkowskich. Dla biur podróży kluczowe pozostaje rozstrzygnięcie, czy jako pośrednicy będą w przyszłości objęci obowiązkami przewidzianymi dla bezpośrednich dostawców usług turystycznych, czy też unijne instytucje uznają odmienny charakter ich działalności.