Jak pokazują dane podsumowania ruchu granicznego przez Frontur, największą grupę zagranicznych turystów w czerwcu stanowili w Hiszpanii mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Odwiedziło ją prawie 2,3 miliona Brytyjczyków, to o 6,8 procent więcej niż rok wcześniej. Na kolejnych miejscach znaleźli się Niemcy z liczbą 1,2 miliona, co oznaczało spadek o 5,9 procent, i Francuzi – prawie milion odwiedzających, o 1,7 procent mniej niż w czerwcu 2025 roku.

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Goście wybierają w Hiszpanii noclegi w formie najmu krótkoterminowego

W całym pierwszym półroczu 2026 roku najwięcej turystów przyjechało z Wielkiej Brytanii – ponad 9,3 miliona, co oznaczało wzrost o 4,3 procent rok do roku. Niemcy z prawie 5,7 miliona turystów (spadek o 1,1 procent) byli na drugim miejscu, a Francuzi z ponad 5,6 miliona odwiedzających (wzrost o 1 procent) na trzecim.

Statystyki wskazują na zmiany w strukturze zakwaterowania. Liczba turystów korzystających w czerwcu z hoteli zmniejszyła się o 1,7 procent, zarazem liczba osób wybierających mieszkania na wynajem wzrosła o 10,1 procent. Liczba turystów korzystających z zakwaterowania poza rynkiem komercyjnym zwiększyła się o 26,8 procent.

Z kolei w pierwszych sześciu miesiącach roku liczba turystów korzystających z zakwaterowania hotelowego wzrosła o 3,7 procent, a mieszkań na wynajem o 10,7 procent. W tym samym okresie liczba osób korzystających z zakwaterowania poza rynkiem komercyjnym zwiększyła się o 6,2 procent.

Turyści wolną krótkie pobyty

Najczęściej wybieranym okresem pobytu w czerwcu był wyjazd trwający od czterech do siedmiu nocy. Taką długość pobytu wybrało prawie 4,9 miliona turystów, czyli o 1,9 procent więcej niż rok wcześniej.

Liczba turystów jednodniowych, którzy nie korzystali z noclegu, wzrosła o 11,3 procent. Z kolei liczba osób przebywających w Hiszpanii dłużej niż 15 nocy spadła o 6,9 procent.

W czerwcu prawie 7,1 miliona turystów podróżowało do Hiszpanii samodzielnie. Było to o 2,7 procent więcej niż rok wcześniej.

Około 2,7 miliona osób przyjechało w ramach wycieczek zorganizowanych, co oznacza wzrost o 3,3 procent.

Madryt przyciąga najmocniej

Najczęściej wybieranym kierunkiem w czerwcu były Baleary, które odpowiadały za 23,3 procent wszystkich zagranicznych przyjazdów. Kolejne miejsca zajęły Katalonia z udziałem 20,8 procent i Andaluzja z 15,7 procent.

Na Balearach liczba zagranicznych turystów wzrosła o 0,6 procent w porównaniu z czerwcem 2025 roku. Katalonia odnotowała wzrost o 1,4 procent, a Andaluzja o 7,4 procent.

Jeśli jednak spojrzeć na statystyki z całej pierwszej połowy 2026 roku, to najwięcej zagranicznych turystów odwiedziło Katalonię – 9,6 miliona, czyli o 3,5 procent więcej niż w tym samym okresie 2025 roku. Drugie miejsce zajęły Wyspy Kanaryjskie z 7,8 miliona turystów, co oznaczało spadek o 0,6 procent, a trzecie – Andaluzja z 7,3 miliona odwiedzających i wzrostem o 7,9 procent.

Wśród innych wspólnot autonomicznych wzrost liczby turystów w pierwszym półroczu odnotowały między innymi Wspólnota Walencka (+8,7 procent) i Wspólnota Madrytu (+9,4 procent).