– To nasza największa ambicja na najbliższe dziesięć lat. Może to brzmieć utopijnie i nie do wykonania, ale taki jest nasz cel – deklaruje prezes litewskiego oddziału międzynarodowego konkursu kulinarnego Bocuse d'Or Darius Katinas, którego cytuje portal LTR.

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Turyści przyjeżdżają na Litwę dla doznań kulinarnych

Minister gospodarki i innowacji, Edvinas Grikšas, dodaje, że postawienie jeszcze większego akcentu na gastronomię wynika z tego, że już teraz jest ona jednym z najważniejszych powodów, dla których turyści ze świata przyjeżdżają na Litwę. Z badań przeprowadzonych przez Travel Lithuania wynika, że 79 procent odwiedzających wybiera kraj ze względu na doznania kulinarne.

– Ta liczba przewyższa liczbę tych, którzy przyjeżdżają na Litwę ze względu na przyrodę lub kulturę – wskazuje minister, zwracając uwagę, że turyści zainteresowani kulinariami wydają więcej, zatrzymują się w danym miejscu na dłużej i przemieszczają się po całym kraju, co napędza gospodarkę regionów.

W szerszym zakresie silna marka gastronomiczna Litwy może wesprzeć przyciąganie do kraju inwestycji, a przez to wspierać jego rozwój gospodarczy. – Gastronomia od dawna stanowi jeden z motorów napędzających turystykę. To okno na Litwę. Pozwala nam przyciągnąć szersze grono turystów. Tego rodzaju wizyty często prowadzą do nawiązania relacji z inwestorami. Widzieliśmy to już w praktyce – zauważa Grikšas.

Litwa chce przyciągać międzynarodowe wydarzenia gastronomiczne

Litwa zamierza osiągnąć założony cel między innymi podnosząc jakość oferty kulinarnej kraju. Wśród pomysłów jest dążenie do ściągnięcia uznanych litewskich szefów kuchni do powrotu do ojczyzny, przyciąganie do kraju prestiżowych wydarzeń kulinarnych oraz stworzenie Bałtyckiego Centrum Gastronomii i Innowacji.

Strategia dla turystyki kulinarnej i jej promocji ma być gotowa jeszcze w tym roku.

Wzrost zainteresowania Litwą jako destynacją kulinarną odnotowano w 2024 roku, kiedy Przewodnik Michelin rozpoczął ocenianie restauracji w tym kraju, przyznając gwiazdki czterem restauracjom i wyróżnienia 26. W tym roku kolejne pięć litewskich restauracji otrzymało gwiazdki Michelin. W sumie w prestiżowym przewodniku są już 44 restauracje.

Od 2026 roku recenzowaniem litewskich restauracji zajmuje się też austriacki przewodnik kulinarny i turystyczny Falstaff, a przewodnik Gault&Millau będzie to robił wkrótce.

Kuchnia litewska nie tylko chłodnikiem stoi

Z kuchnią litewską najbardziej kojarzony jest chłodnik (šaltibarščiai) przygotowywany na bazie maślanki i buraków, serwowany z ziemniakami, oprócz tego cepeliny (cepelinai), czyli kluski ziemniaczane z nadzieniem mięsnym lub serowym, oraz sękacz (šakotis), czyli ciasto o charakterystycznym kształcie pnia drzewa, pieczone na obracającym się rożnie.

Kulinarny kanon tego kraju obejmuje też takie tradycyjne produkty jak miód, czarny chleb wyrabiany z mąki żytniej (popularną przekąską są tak zwane kepta duona, smażone kawałki chleba przyprawione czosnkiem), sery z mleka krowiego, owczego i koziego oraz wędliny, w tym kindziuk zwany też skilandisem.