Badanie, którego głównym partnerem badawczym jest Chase Travel, pokazuje, że w 2025 roku globalne inwestycje w sektor podróży i turystyki przekroczyły bilion dolarów. Oznacza to, że ich suma wzrosła o 8,5 procent rok do roku. Jednocześnie branża osiągnęła rekordowy wkład w światową gospodarkę, zapewniając jej 11,6 biliona dolarów.

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WTTC: Warto inwestować w turystykę

Według WTTC wyniki raportu potwierdzają znaczenie długoterminowych i zrównoważonych inwestycji kapitałowych dla rozwoju infrastruktury, tworzenia miejsc pracy, poprawy dostępności komunikacyjnej i wzmacniania konkurencyjności destynacji.

Największe rynki sektora turystycznego skupiają znaczną część kapitału związanego z turystyką. Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i Arabia Saudyjska dostarczyły łącznie niemal połowę wszystkich światowych inwestycji w podróże i turystykę w 2025 roku, przeznaczając na ten cel prawie 500 miliardów dolarów.

Każdy z tych rynków rozwija inwestycje dzięki połączeniu rozbudowywania infrastruktury, wspierania ich przez administrację publiczną i rosnące zaangażowanie sektora prywatnego.

Czterej giganci światowej turystyki

Chiny, aspirujące do pozycji światowego lidera turystyki, rozwijają sektor zgodnie z kolejnymi planami pięcioletnimi. Według prognoz inwestycje w podróże i turystykę w tym kraju osiągną do roku 2036 402 miliardy dolarów. Indie z kolei rozwijają infrastrukturę połączeń, programy rozwoju kierunku i otoczenie sprzyjające inwestorom.

W Stanach Zjednoczonych dalszy wzrost sektora mają w najbliższych latach wspierać inwestycje infrastrukturalne, silny popyt krajowy i wydarzenia o znaczeniu globalnym, w tym Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 i Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

Z kolei Arabia Saudyjska rozwija jeden z największych programów inwestycji turystycznych na świecie w ramach „Wizji 2030”, obejmującej projekty turystyczne, reformy wspierające inwestorów i zaangażowanie kapitału publicznego i prywatnego.

Raport WTTC wskazuje, że kraje traktujące turystykę jako strategiczny sektor gospodarki już osiągają wymierne rezultaty. Jednym z europejskich przykładów jest Hiszpania, której segment gospodarki związany z podróżami i turystyką przynosi 15,3 procent PKB, 130 miliardów dolarów wydatków zagranicznych turystów i zapewnia jedno na siedem miejsc pracy.

WTTC przypisuje ten sukces konsekwentnej polityce państwa, obejmującej między innymi 3,4 miliarda euro z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na odbudowę, zrównoważony rozwój turystyki, cyfryzację i infrastrukturę. Wśród działań organizacja wymienia też politykę dywersyfikowania ruchu turystycznego pod względem sezonowości i lokalizacji oraz realizację Strategii Turystycznej Hiszpanii 2030.

Raport wskazuje również inne dynamicznie rozwijające się rynki. W kolejnej dekadzie w gronie najszybciej rosnących rynków turystyki wyjazdowej na świecie ma znaleźć się Indonezja, a Holandia ma odnotować największy wzrost inwestycji kapitałowych w sektorze podróży i turystyki w Europie. Rwanda natomiast umacnia swoją pozycję jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek turystyki wypoczynkowej w Afryce.

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WTTC zwraca uwagę także na Niemcy, jako na kraj, który ma największy sektor podróży i turystyki w Europie, Maltę, lidera pod względem tempa odbudowy turystyki po pandemii w Unii Europejskiej, Singapur, jeden z najważniejszych kierunków podróży biznesowych na świecie, i Tajlandię, gdzie prognozowany jest jeden z najwyższych wzrostów wydatków turystycznych w Azji Południowo-Wschodniej.

Kto inwestuje w turystykę, ten inwestuje w przyszłość

Prezes i dyrektor generalna WTTC Gloria Guevara, cytowana w raporcie, podkreśla, że inwestycje są jednym z najważniejszych warunków dalszego rozwoju sektora turystyki.

– Przesłanie z tych badań jest jasne: inwestycje i wzrost idą w parze. Destynacje i gospodarki, które dziś angażują się długoterminowo w sektor podróży i turystyki, przygotowują się do zdobycia przyszłych miejsc pracy, wydatków turystów i możliwości ekonomicznych – przekonuje.

Jak wskazuje, sektor podróży i turystyki kolejny raz potwierdził swoją odporność i zdolność do osiągania lepszych wyników niż inne dziedziny gospodarki.

Gospodarka turystyczna będzie rosnąć

WTTC prognozuje, że do 2036 roku branża będzie generować 17,1 biliona dolarów w skali świata i stworzy niemal 89 milionów dodatkowych miejsc pracy.

Według organizacji rządy mogą wykorzystać potencjał sektora poprzez polityki ułatwiające podróżowanie, wzmacniające zaufanie przedsiębiorców i traktujące turystykę jako strategiczny element rozwoju gospodarczego. Połączenie takich działań z dalszym rozwojem infrastruktury może pomóc przyciągać więcej odwiedzających, zwiększać zatrudnienie i budować trwały wzrost gospodarczy.

WTTC zaznacza jednocześnie, że mimo utrzymującej się niepewności geopolitycznej i wyzwań gospodarczych długoterminowe perspektywy dla światowej turystyki pozostają bardzo pozytywne. Rosnący popyt, coraz większe znaczenie sektora w politykach gospodarczych państw i przyspieszające inwestycje mają stworzyć kolejne możliwości rozwoju branży w nadchodzącej dekadzie.