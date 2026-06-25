Dokument zatytułowany „Siedem zasad przyciągania inwestycji do turystyki” ma być praktycznym przewodnikiem dla władz, które chcą stworzyć warunki sprzyjające napływowi kapitału prywatnego i długoterminowemu rozwojowi sektora.

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Dokument przedstawiła prezes i dyrektor generalna WTTC Gloria Guevara. Organizacja podkreśla, że rekomendacje zostały opracowane na podstawie doświadczeń krajów i regionów, które osiągnęły największe sukcesy w pozyskiwaniu inwestycji turystycznych.

Według WTTC miejsca, które przyciągają największe inwestycje, mają kilka wspólnych cech. Są nimi przede wszystkim stabilność prawa, długofalowe planowanie, zdecydowane przywództwo polityczne i ścisła współpraca między administracją publiczną i sektorem prywatnym. Organizacja uważa, że stworzenie odpowiedniego klimatu dla biznesu może przełożyć się nie tylko na wzrost konkurencyjności, ale także na rozwój infrastruktury, powstawanie nowych miejsc pracy i długoterminowy, zrównoważony wzrost gospodarczy.

Siedem zasad przyciągania inwestycji do turystyki

W nowym dokumencie WTTC wskazuje siedem kluczowych warunków, które powinny spełniać państwa i regiony chcące skutecznie przyciągać inwestorów.

Pierwszym elementem jest przejrzyste i stabilne otoczenie prawne. Inwestorzy oczekują przewidywalnych zasad, które pozwalają planować przedsięwzięcia w długiej perspektywie i ograniczają ryzyko związane ze zmianami przepisów. WTTC rekomenduje też utworzenie tzw. „one-stop-shop”, czyli jednego miejsca, w którym inwestorzy będą obsługiwani i które koordynowałoby proces inwestycyjny i ułatwiało kontakt z administracją.

Według organizacji skuteczna polityka turystyczna wymaga współpracy rządów, samorządów, przedsiębiorców, społeczności lokalnych i inwestorów. Tylko wspólne planowanie pozwala zapewnić rozwój.

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WTTC zwraca też uwagę na znaczenie konkurencyjnych systemów podatkowych i instrumentów finansowych, które zwiększają opłacalność projektów turystycznych i zachęcają prywatny kapitał do angażowania się w nowe przedsięwzięcia. Istotnym czynnikiem jest również wyraźne wsparcie ze strony przywódców państw. Według WTTC traktowanie turystyki jako jednego z priorytetów gospodarczych zwiększa zaufanie inwestorów.

Organizacja zaleca również opracowywanie kompleksowych planów rozwoju wraz z jasno określonymi projektami, które mogą zainteresować potencjalnych inwestorów.

Siódmym filarem są silne podstawy rynkowe. Chodzi między innymi o rozwój połączeń transportowych, korzystne trendy demograficzne, rosnący popyt i dostępność wykwalifikowanych pracowników.

Guevara: Turystyka daje rozwój gospodarczy

– Kierunki osiągające najwyższy poziom inwestycji w turystyce charakteryzują się stabilnością polityki, długoterminowym planowaniem, silnym przywództwem i skuteczną współpracą między sektorem publicznym i prywatnym – wskazuje w komentarzu Guevara. – Turystyka ma ogromny potencjał do napędzania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i wspierania lokalnych społeczności. Stworzenie odpowiednich warunków dla inwestycji pozwala osiągnąć dalekosiężny, zrównoważony rozwój i jednocześnie wzmacnia pozycję kierunku na globalnym rynku turystycznym – dodaje.