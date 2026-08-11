Wzrost osiągnięto zarówno w segmencie połączeń regularnych, jak i czarterowych – pisze w podsumowaniu rzecznik prasowy lotniska Piotr Adamczyk. Z połączeń regularnych skorzystało 415,3 tysiąca osób, czyli o 14,2 procent (51,6 tysiąca) więcej niż w lipcu 2025 roku. W wakacje popularnością cieszą się połączenia czarterowe, w których Katowice Airport jest liderem wśród lotnisk regionalnych. W minionym miesiącu skorzystało z nich 612 tysięcy podróżnych, tu wzrost wyniósł 3,3 procent (19,5 tysiąca podróżnych).

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Wzrosła również liczba startów i lądowań, których w minionym miesiącu było 6 695, czyli o 317 więcej (+4,97%) w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku.

Siedem miesięcy ze wzrostem o 7 procent

Od początku stycznia do końca lipca 2026 roku na katowickim lotnisku obsłużono łącznie 4,26 miliona pasażerów – o 7,2 procent więcej w porównaniu z pierwszymi siedmioma miesiącami 2025 roku.

- W lipcu w Katowice Airport pierwszy raz w historii obsłużyliśmy ponad milion pasażerów w ciągu jednego miesiąca – tłumaczy cytowany w komunikacie prezes lotniska Artur Tomasik. – W sierpniu ruch utrzyma się na równie wysokim poziomie i z siatki połączeń portu ponownie skorzysta ponad milion podróżnych. Bieżący sezon wakacyjny będzie pod tym względem rekordowy w dotychczasowej historii katowickiego lotniska – dodaje.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 roku z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 7,3 mln pasażerów. Prognoza na 2026 rok zakłada obsłużenie około 7,9 mln podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo w Polsce.