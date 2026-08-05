O rekordowym miesiącu dla wrocławskiego lotniska spółka poinformowała w nadesłanym komunikacie. W porównaniu do lipca 2025 r. wzrost wyniósł 16 procent. Na podróż z wrocławskich Strachowic zdecydowało się 713 tysięcy ludzi.

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„Nigdy w historii naszego lotniska nie obsłużyliśmy w ciągu jednego miesiąca tak wielu pasażerów. Dzięki doskonałej współpracy z przewoźnikami byliśmy w stanie w krótkim czasie zaproponować kolejną rekordową siatkę połączeń, która cieszy się dużym zainteresowaniem” - poinformował, cytowany w komunikacie, prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara.

Malta, Zadar i Barcelona – najpopularniejsze kierunki z Wrocławia

Rzecznik prasowy lotniska Bartosz Wiśniewski przekazał, że w zeszłym miesiącu największe wzrosty liczby pasażerów odnotowali przewoźnicy niskokosztowi. Z ich usług skorzystało niemal 450 tys. podróżnych, a średnio w samolotach wypełnionych było 91 proc. miejsc. Wśród najpopularniejszych kierunków typowo wakacyjnych znalazły się: Malta, chorwacki Zadar i hiszpańska Barcelona.

Dodał, że dużą popularnością cieszyło się również połączenie z Wrocławia do Seulu. W samolocie Boeing 787 należącym do PLL LOT średnie obłożenie wyniosło w lipcu niemal 89 proc. Wpływ na wysokie wyniki miał również nowy kierunek w tegorocznej letniej siatce połączeń do islandzkiego Keflavíku. Średnie wypełnienie samolotów na tej trasie wyniosło w lipcu 97,5 proc.

Na wynik przełożyło się zainteresowanie połączeniami czarterowymi. „Pierwszy raz w historii liczba obsłużonych pasażerów podróżujących z biurami podróży przekroczyła 190 tysięcy” – przekazał Wiśniewski.

Z biurem podróży do Antalyi i do Hiszpanii

Najczęściej wybieranym kierunkiem czarterowym z Wrocławia od lat jest turecka Antalya, ale w tym roku bardzo dużą popularnością cieszą się również kierunki hiszpańskie. Czwartą najczęściej wybieraną destynacją w ruchu czarterowym była Palma de Mallorca, tuż za egipskim Marsa Alam i grecką Chanią. Dużym zainteresowaniem cieszą się także loty do La Palmy, będącej jedną z tegorocznych nowości w siatce połączeń.

Według prognoz w tym roku Port Lotniczy Wrocław po raz pierwszy w historii obsłuży ponad 6 milionów pasażerów, a szacunki wskazują na dalszy dynamiczny wzrost ruchu w kolejnych latach.