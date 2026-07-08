W sezonie zimowym loty będą realizowane dwa razy w tygodniu, w środy i soboty, a w sezonie letnim ich częstotliwość wzrośnie do trzech tygodniowo – we wtorki, czwartki i soboty.

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Bilbao – kultura, gastronomia i ocean

Jak czytamy w komunikacie przewoźnika, „Bilbao to jedno z najbardziej wyjątkowych i dynamicznie rozwijających się miast Hiszpanii, słynące z unikalnego połączenia nowoczesnej architektury, światowej klasy gastronomii oraz bogatego dziedzictwa Kraju Basków. Miasto, którego symbolem jest ikoniczne muzeum Guggenheima, zachwyca tętniącą życiem sceną kulturalną, eleganckimi bulwarami nad rzeką, klimatycznym Starym Miastem i bliskością spektakularnego wybrzeża Atlantyku. Bilbao stanowi również doskonałą bazę do odkrywania północnej Hiszpanii, będąc atrakcyjnym kierunkiem zarówno na city break, jak i dłuższy wypoczynek”.

Dolny Śląsk ważnym regionem dla Wizz Aira

Wizz Air przypomina też przy okazji, że współpracuje z wrocławskim lotniskiem od lat, przewiózł w tym czasie z i do stolicy Dolnego Śląska 7,7 miliona pasażerów.

- Cieszymy się, że możemy wzbogacić stale rozwijaną siatkę połączeń Wizz Air z Wrocławia o Bilbao – mówi cytowany w komunikacie Salvatore Gabriele Imperiale, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze. - Dolny Śląsk pozostaje jednym z naszych kluczowych regionów w Polsce, a uruchomienie nowej trasy jest kolejnym dowodem naszego długoterminowego zaangażowania w rozwój działalności i zapewnianie pasażerom jeszcze większego wyboru atrakcyjnych kierunków w niskich cenach.