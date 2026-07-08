Po ponad trzynastu latach negocjacji i sporów wokół reformy unijnych przepisów dotyczących transportu lotniczego europosłowie przyjęli porozumienie wypracowane z Radą Unii Europejskiej. Za nowymi regulacjami głosowało 646 deputowanych, przeciw było zaledwie 12, a trzech wstrzymało się od głosu. Parlament podkreśla, że celem zmian jest nie tylko zwiększenie ochrony pasażerów, ale również uproszczenie zasad, które przez lata były przedmiotem licznych interpretacji i sporów.

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Opóźniony lot? Łatwiej o rekompensaty

Najważniejsza informacja dla podróżnych jest taka, że utrzymane zostaje prawo do odszkodowania za opóźnione loty. Pasażerowie nadal będą mogli ubiegać się o rekompensatę, jeśli ich lot dotrze do miejsca docelowego z opóźnieniem przekraczającym trzy godziny. Zachowane zostają również dotychczasowe stawki odszkodowań: 250 euro dla lotów do 1,5 tysiąca kilometrów, 400 euro dla połączeń wewnątrz Unii Europejskiej na trasach dłuższych niż 1,5 tysięcy kilometrów oraz dla innych rejsów do 3,5 tysięcy kilometrów, a także 600 euro dla wszystkich dalszych połączeń.

Prawo do rekompensaty będzie nadal przysługiwać również w przypadku odwołania lotu na mniej niż 14 dni przed planowanym wylotem oraz odmowy przyjęcia na pokład. Jednocześnie przewoźnicy zachowają możliwość uniknięcia wypłaty odszkodowania, jeśli wykażą, że zakłócenia zostały spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami pozostającymi poza ich kontrolą. Do takich sytuacji zaliczono między innymi katastrofy naturalne, działania wojenne, ekstremalne warunki pogodowe czy strajki pracowników lotnisk i służb kontroli ruchu lotniczego.

Nowe przepisy mają także znacząco uprościć proces dochodzenia roszczeń. Pasażerowie, którzy zdecydują się na zwrot pieniędzy zamiast zmiany planu podróży, mają otrzymywać go automatycznie. Podróżni zyskają dziewięć miesięcy na złożenie wniosku o odszkodowanie, a linie lotnicze będą zobowiązane do udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni. W tym czasie przewoźnik będzie musiał wypłacić rekompensatę lub wyjaśnić, dlaczego odszkodowanie nie przysługuje oraz poinformować pasażera o możliwości złożenia skargi.

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Ceny biletów lotniczych bardziej przejrzyste

Istotną zmianą dla podróżnych będzie również większa przejrzystość cen biletów lotniczych. Parlament Europejski zdecydował, że cena prezentowana od początku procesu rezerwacji ma uwzględniać możliwość wniesienia na pokład jednego przedmiotu osobistego, takiego jak niewielka torba czy plecak. Linie lotnicze będą mogły nadal oferować tańsze taryfy osobom podróżującym bez dodatkowego bagażu podręcznego, jednak pasażerowie mają otrzymać jasną informację o rzeczywistym koszcie podróży już na etapie wyszukiwania połączeń.

Nowe regulacje kończą również praktyki, które od lat budziły niezadowolenie podróżnych. Linie lotnicze nie będą mogły pobierać dodatkowych opłat za drobne błędy w pisowni imienia i nazwiska ani za wydrukowanie karty pokładowej po dokonaniu odprawy. Pasażerowie otrzymają także prawo do cyfrowej karty pokładowej bez konieczności zakładania konta czy pobierania aplikacji przewoźnika.

Rodziny w samolocie powinny siedzieć razem

Szczególną ochroną objęte zostaną rodziny z dziećmi oraz osoby wymagające wsparcia. Przewoźnicy będą zobowiązani do bezpłatnego przydzielania sąsiadujących miejsc dzieciom poniżej 14. roku życia i ich opiekunom. Podobne uprawnienia otrzymają osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety w ciąży. Dodatkowo pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się będą mogli ubiegać się o odszkodowanie, jeśli spóźnią się na lot z powodu niewystarczającej pomocy ze strony lotniska.

Przyjęte przez Parlament Europejski przepisy muszą jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej, co ma nastąpić na początku sierpnia. Nowe regulacje wejdą w życie po 20 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a państwa członkowskie i branża lotnicza będą miały rok na przygotowanie się do ich wdrożenia.