Agadir słynie z szerokiej plaży ciągnącej się wzdłuż oceanu
Pierwszy lot odbędzie się 27 października 2026 roku. Nowa trasa będzie obsługiwana dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty.
Obecnie Wizz Air trzyma w bazie na lotnisku w Gdańsku dziewięć samolotów Airbus A321. Oferuje 45 tras z tego miasta do krajów Europy i poza nią.
Położony na atlantyckim wybrzeżu Maroka Agadir reklamuje się informacją, że ma ponad 300 słonecznych w roku, szerokie, piaszczyste plaże, nadmorską promenadę i swobodną, wakacyjną atmosferę.
To także dobre miejsce jako punkt startu wycieczek w pobliskie góry Atlas, do tradycyjnych marokańskich suków i poznawania lokalnej kuchni.
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