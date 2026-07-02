Pierwszy lot odbędzie się 27 października 2026 roku. Nowa trasa będzie obsługiwana dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty.

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Obecnie Wizz Air trzyma w bazie na lotnisku w Gdańsku dziewięć samolotów Airbus A321. Oferuje 45 tras z tego miasta do krajów Europy i poza nią.

Położony na atlantyckim wybrzeżu Maroka Agadir reklamuje się informacją, że ma ponad 300 słonecznych w roku, szerokie, piaszczyste plaże, nadmorską promenadę i swobodną, wakacyjną atmosferę.

To także dobre miejsce jako punkt startu wycieczek w pobliskie góry Atlas, do tradycyjnych marokańskich suków i poznawania lokalnej kuchni.