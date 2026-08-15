Malepszak poinformował, pytany w interpelacji poselskiej o aktualną sytuację finansową PLL LOT, że zarząd PLL LOT podkreśla, że sytuacja całej branży lotniczej pozostaje obecnie obciążona istotną presją kosztową. Szczególne znaczenie ma w tym zakresie utrzymujący się wysoki poziom cen paliwa lotniczego, związany m.in. z niestabilnością sytuacji geopolitycznej oraz kryzysem bliskowschodnim.

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„Paliwo lotnicze stanowi jedną z największych pozycji kosztowych działalności przewoźnika. W warunkach standardowych jego udział w strukturze kosztów linii lotniczej nie przekracza zwykle ok. 25 proc., natomiast w obecnych realiach może sięgać ok. 40 proc.” - odpowiedział wiceminister.

Dopytywany o prognozy dotyczące wyników finansowych spółki na lata 2026-2027 zauważył, że obecnie cała branża lotnicza jest niepewna co do wyników finansowych. „Nawet przy założeniu stopniowej normalizacji sytuacji rynkowej, analizy wskazują na możliwość utrzymywania się podwyższonych kosztów paliwa również w dłuższym horyzoncie, w tym w roku 2027” - napisał wiceszef resortu infrastruktury.

Zaznaczył jednak, że wypracowane w poprzednich latach wyniki Polskich Linii Lotniczych LOT, w połączeniu z podejmowanymi działaniami zarządczymi, zapewniają podstawy do realizacji kluczowych zamierzeń rozwojowych spółki, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny w zakresie zarządzania kosztami i płynnością.

Ministerstwo Infrastruktury informowało w lipcu, że napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie spowodowały istotny wzrost cen paliwa JET-A1 na rynkach światowych od końca lutego 2026 r. z ok. 800 dol./t do ok. 1.300 dol./t.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów, a drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.