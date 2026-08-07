Połączenie do Rabatu będzie zupełną nowością na polskim rynku – dotychczas żadna linia nie latała z Polski do stolicy Maroka – czytamy w komunikacie lotniska.

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„Nowe połączenie to kolejna propozycja dla pasażerów poszukujących atrakcyjnych kierunków poza Europą. Rabat zachwyca orientalną atmosferą, zabytkową medyną wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Położenie nad Oceanem Atlantyckim sprawia, że Rabat oferuje nie tylko zabytki i orientalny klimat, ale także szerokie plaże oraz nadmorskie bulwary. To doskonały kierunek dla osób, które chcą odkryć marokańską kulturę, spróbować lokalnej kuchni i odpocząć w słonecznej atmosferze przez cały rok” – zachęca lotnisko.

Rabat – trzecie miasto po Marrakeszu i Agadirze w Maroku dostępne z Krakowa

– Maroko od lat cieszy się dużym zainteresowaniem naszych pasażerów, o czym świadczy rosnąca popularność połączeń do Marrakeszu i Agadiru – komentuje prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie. – Jestem przekonany, że bezpośrednie loty do Rabatu spotkają się z równie dużym zainteresowaniem i będą atrakcyjną propozycją zarówno dla osób planujących wypoczynek, jak i podróże w celu poznawania bogatej kultury i historii Maroka.