Pasażer został uznany za winnego i ukarany grzywną w wysokości 3000 zł, a ponadto zobowiązany do zapłacenia 2500 złotych bezpośrednio poszkodowanemu członkowi załogi.

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„Ryanair dokłada wszelkich starań, aby wszyscy pasażerowie i członkowie załogi mogli podróżować w komfortowych, bezstresowych warunkach, bez niepotrzebnych zakłóceń powodowanych przez niewielką grupę niesfornych pasażerów. Ryanair stosuje rygorystyczną politykę zero tolerancji wobec niewłaściwego zachowania pasażerów i będzie nadal podejmować działania mające na celu zwalczanie zakłócania porządku na pokładach samolotów” – czytamy zwykle przywoływaną w takich sytuacjach przez irlandzkiego przewoźnika formułę.

W ostatnich dwóch latach to kolejna wygrana przez linię lotniczą sprawa w sądzie przeciwko pasażerom wywołującym awantury na pokładach samolotów. Czasem incydenty są tak groźne, że wymagają lądowania na najbliższym lotnisku lub zawrócenia samolotu na lotnisko, z którego wystartował. Wszystkie orzeczenia sądów na jego korzyść Ryanair nagłaśnia w mediach.