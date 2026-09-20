Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że przyszłość globalnego lotnictwa należy do tanich linii. Prosty produkt, maksymalne wykorzystanie samolotów, niskie ceny biletów bazowych i dodatkowe opłaty za bagaż, wybór miejsca czy pierwszeństwo wejścia na pokład pozwalały szybko zdobywać pasażerów kosztem tradycyjnych przewoźników. W Europie ten model wciąż pozostaje niezwykle silny. W Stanach Zjednoczonych nie jest to takie oczywiste.

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Niskokosztowe linie lotnicze nie radzą sobie w Ameryce

Najbardziej spektakularnym przykładem jest Spirit Airlines, przez lata jeden z symboli amerykańskiego rynku taniego latania. Problemy przewoźnika narastały od pewnego czasu. Duże zadłużenie, wieloletnie straty, uziemienia części floty z powodu problemów z silnikami Pratt & Whitney i fiasko kosztującej 3,8 miliarda dolarów fuzji z JetBlue doprowadziły w listopadzie 2024 roku do pierwszego postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie rozdziału 11 amerykańskiego prawa upadłościowego. Spirit zakończył tę restrukturyzację w marcu 2025 roku, ale już w sierpniu 2025 roku ponownie wystąpił o ochronę przed wierzycielami.

Ostateczny cios przyszedł wiosną 2026 roku. Gwałtowny wzrost cen paliwa lotniczego dramatycznie pogorszył sytuację finansową spółki. Administracja prezydenta Donalda Trumpa rozważała udzielenie linii rządowego kredytu ratunkowego w wysokości 500 milionów dolarów, jednak ostatecznie nie zdecydowała się na to. 2 maja, wobec pogarszających się perspektyw finansowych i braku możliwości pozyskania dodatkowego finansowania, Spirit rozpoczął wygaszanie działalności. Odwołał wszystkie loty.

Luka po Spiricie jest teoretycznie ogromną szansą dla Frontier Airlines, przewoźnika o najbardziej zbliżonym modelu biznesowym. Problem w tym, że Frontier zderza się z tymi samymi strukturalnymi ograniczeniami amerykańskiego rynku. W drugim kwartale 2026 roku firma osiągnęła rekordowe 1,28 miliarda dolarów przychodów, o 38 procent więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie wykazała 90 milionów dolarów straty netto.

To pokazuje sedno problemu. Popytu na tanie bilety w USA nie brakuje, coraz trudniej jednak prowadzić rentowny biznes, którego wyłączną przewagą pozostaje najniższa cena.

Tradycyjni przewoźnicy, ale ceny jak z tanich linii lotniczych

Jednym z najważniejszych powodów jest odpowiedź wielkich przewoźników - American, Delta i United nauczyły się sprzedawać część miejsc w najtańszych taryfach ekonomicznych, określanych jako basic economy. Dzięki temu w internetowych wyszukiwarkach ich ceny mogą pojawiać się obok ofert niskokosztowców. Jednocześnie linie sieciowe zarabiają znacznie więcej na innych segmentach, w tym na wyższych taryfach ekonomicznych, miejscach premium, klasie biznesowej, przewozach cargo i programach lojalnościowych.

Nie jest to wyłącznie obserwacja branżowa. W opublikowanym w czerwcu 2026 roku raporcie Government Accountability Office (GAO), czyli urzędu kontrolnego amerykańskiego Kongresu, wskazano wprowadzenie najtańszych taryf ekonomicznych przez linie sieciowe jako jeden z czynników utrudniających działalność mniejszym przewoźnikom niskokosztowym. GAO zwraca też uwagę, że rosnące koszty w nieproporcjonalnie dużym stopniu uderzają w mniejsze linie, których model opiera się właśnie na trwałej przewadze kosztowej.

Programy lojalnościowe gwarantują miliardy przychodów

Drugim asem w rękawie wielkich amerykańskich przewoźników są programy lojalnościowe i powiązane z nimi karty kredytowe. Sprzedaż mil bankom stała się dla największych linii wielomiliardowym biznesem i źródłem przychodów w dużym stopniu niezależnym od samej sprzedaży biletów. Sama Delta dostała w 2025 roku 8,2 miliarda dolarów od American Express w ramach współpracy związanej z kartami kredytowymi. American informował z kolei o 6,2 miliarda dolarów wpływów od firm kartowych i innych partnerów programu lojalnościowego. Tylko w pierwszym półroczu 2026 roku American uzyskał z tego źródła już 4,7 miliarda dolarów.

GAO zwraca uwagę, że jest to przewaga szczególnie trudna do skopiowania przez mniejszych przewoźników. Duża linia ma więcej pasażerów, a więc i atrakcyjniejszą dla banku bazę potencjalnych posiadaczy kart. Wpływy z kart pomagają dużym liniom przetrwać okresy gorszej koniunktury i jednocześnie wzmacniają lojalność pasażerów. Pozwalają im też konkurować o klientów najbardziej wrażliwych na cenę.

Skalę dominacji największych graczy dobrze pokazują dane amerykańskiego Biura Statystyk Transportowych. Od lipca 2025 roku do czerwca 2026 roku udział Delty w krajowym rynku mierzonym liczbą mil przebytych przez płacących pasażerów wyniósł 17,9 procent, American 17,7 procent, a Southwest i United po 17,1 procent. Frontier miał zaledwie 3,8 procent rynku.

W Europie niskokosztowe linie lotnicze radzą sobie lepiej

Dlaczego tanie linie radzą sobie lepiej w Europie? Odpowiedź nie sprowadza się do jednego czynnika. Ryanair rzeczywiście wykorzystuje ogromną sieć portów regionalnych, w których może negocjować niższe opłaty, korzystać z wolnej przepustowości i szybciej obsługiwać samoloty. W swoim ostatnim raporcie rocznym spółka podkreśla, że aktywnie wybiera lotniska oferujące konkurencyjne ceny i negocjuje z nimi zachęty związane ze wzrostem ruchu.

Nie jest to jednak uniwersalna recepta dla całej Europy. EasyJet stosuje niemal odwrotną strategię. Świadomie wzmacnia pozycję na dużych, atrakcyjnie położonych i często zapchanych, jeśli chodzi o uzyskanie slotów, lotniskach. Wspólnym mianownikiem europejskich liderów pozostają natomiast ogromna skala operacji, duża produktywność floty, gęsta siatka bezpośrednich połączeń, które nie wymagają budowania ruchu wokół wielkich węzłów przesiadkowych, i bardzo konsekwentna kontrola kosztów.

Także Transavia, drugi co do wielkości przewoźnik w Holandii, konsekwentnie zwiększa skalę działalności. Linia przewozi około 10,5 miliona pasażerów rocznie z Amsterdamu, Rotterdamu, Eindhoven i Brukseli, a w sierpniu tego roku poinformowała o dalszym rozwoju bazy w stolicy Belgii, gdzie stacjonują już cztery jej samoloty.

Reżim niskich kosztów jednym z kluczy do efektywności tanich linii

Historia Spirita i obecne wyniki Frontier pokazują więc coś więcej niż kryzys pojedynczych amerykańskich przewoźników. Rynek lotniczy zmienił się tak, że tradycyjne linie potrafią dziś skutecznie walczyć jednocześnie o pasażera szukającego najtańszego biletu i o klienta gotowego zapłacić kilka tysięcy dolarów za miejsce w klasie premium. Do tego dochodzą miliardowe wpływy z kart kredytowych i programów lojalnościowych.

W takim otoczeniu sama niska cena przestała być wystarczającą przewagą konkurencyjną. Amerykański przykład pokazuje, że przewoźnik niskokosztowy musi być nie tylko tańszy od konkurentów, ale przede wszystkim mieć trwałą przewagę kosztową, której duże linie sieciowe łatwo nie zniwelują. To właśnie może być najważniejsza lekcja amerykańskiego kryzysu dla europejskich tanich linii.